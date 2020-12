16:30 Uhr

Mann soll Polizisten den Mittelfinger gezeigt haben

Ein 29-Jähriger soll in Augsburg am Königsplatz Polizeibeamte beleidigt haben. Er hatte ordentlich Promille Alkohol im Blut, berichtet die Polizei.

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Montag gegen 18 Uhr am Königsplatz Beamten einer vorbeifahrenden Polizeistreife beleidigt haben. Er streckte ihnen seinen Mittelfinger entgegen, berichtet die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme zog er demnach auch mehrfach seine Mund-Nasen-Bedeckung herunter. Im weiteren Verlauf sei er auch immer aggressiver geworden, sodass die eingesetzten Polizisten ihm Handfesseln anlegen hatten müssen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Polizisten sprachen nach Ende ihrer Maßnahmen einen Platzverweis gegen den 29-Jährigen aus, dem er aber nicht nachgekommen sein soll. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. (jaka)

