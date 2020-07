vor 33 Min.

Mann soll nach der Kö-Attacke Hass-Mail an Kurt Gribl geschickt haben

Die Gewalttat am Königsplatz schlug hohe Wellen. Ein Mann soll den früheren Oberbürgermeister Kurt Gribl wegen einer Traueranzeige für den Getöteten beleidigt haben.

Der tödliche Schlag am Königsplatz im vergangenen Dezember war eine Tat, die viele Menschen aufwühlte – und die wohl in den kommenden Monaten vor Gericht verhandelt werden soll. Angeklagt ist der mutmaßliche 17-jährige Haupttäter wegen des Vorwurfs der Körperverletzung mit Todesfolge. Doch bereits zuvor findet am Donnerstag dieser Woche ein Prozess in Augsburg statt, in dem die Gewalttat eine Rolle spielt. Es geht darin um eine mutmaßliche Beleidigung zum Nachteil des früheren Oberbürgermeisters.

Kurt Gribl erhielt Hass-Nachrichten nach der Attacke vom Kö

Nach dem Tötungsdelikt vom Nikolaustag 2019 wurde der damalige OB Kurt Gribl ( CSU) mit Hass-Nachrichten konfrontiert, auch Polizei und Presse sahen sich Anfeindungen ausgesetzt. Am Donnerstag muss sich nun ein mutmaßlicher Absender vor dem Augsburger Amtsgericht wegen Beleidigung verantworten. Hintergrund der Angriffe auf den Rathauschef war damals eine Formulierung aus der Traueranzeige, die der OB für den getöteten Augsburger Berufsfeuerwehrmann aufgegeben hatte.

Kurt Gribl trat dieses Jahr bei der Kommunalwahl nicht erneut an. Bild: wys

Wie mehrfach berichtet, hatte der 49 Jahre alte Mann hatte am 6. Dezember eine Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Ein 17-Jähriger soll den Mann, der abends mit seiner Frau und einem befreundeten Paar unterwegs war, dabei mit einem einzigen Faustschlag umgebracht haben. Der 49-Jährige starb durch eine Hirnblutung binnen kürzester Zeit. Der Fall hatte wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. In der Todesanzeige hatte Gribl geschrieben, dass der Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr „durch einen tragischen Vorfall“ gestorben sei. In der Folge war Gribl deswegen in den sozialen Netzwerken und per E-Mails scharf kritisiert worden.

Der ehemalige Augsburger Oberbürgermeister erhielt mehrere beleidigende Nachrichten

Darüber hinaus gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch nahezu 30 Nachrichten, die auf strafrechtliche Relevanz geprüft wurden. Der 61-Jährige aus dem Raum Oberfranken, der nun vor Gericht angeklagt ist, soll in einer Mail bezüglich des Oberbürgermeisters von „Mainstreamgeile-Linksversiffte Idioten“ geschrieben und Gribl als Kriminellen bezeichnet haben. Nach Angaben eines Sprecher der Staatsanwaltschaft gibt es darüber hinaus in ähnlichen Fällen zwei Strafbefehle, einer sei bereits rechtskräftig. In zwölf Fällen sei bislang der Urheber nicht ermittelt worden.

Gribl, der bei der Kommunalwahl im März nicht mehr kandidierte, hatte während seiner Amtszeit immer wieder auf eine wachsende Zahl von Straftaten gegen Mitarbeiter in den Rathäusern und politische Mandatsträger hingewiesen. In seiner Zeit als Vorsitzender des Bayerischen Städtetages forderte er noch im Februar 2020 „einen besseren Schutz vor Beleidigungen und Bedrohungen“. Von seinen Bürgermeisterkollegen verlangte er, Beleidigungen und Übergriffe konsequent anzuzeigen.

Im Fall um den tödlichen Schlag selbst ist nicht nur der 17-jährige mutmaßliche Haupttäter selbst angeklagt, auch zwei seiner Begleiter müssen sich wahrscheinlich vor Gericht verantworten. Sie sollen einen Bekannten des 49-jährigen Opfers geschlagen haben; in ihrem Fall laut der Vorwurf gefährliche Körperverletzung. Die beiden heute 18 und 20 Jahre alten Männer sind nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes schon länger wieder auf freiem Fuß. Der mutmaßliche Haupttäter hingegen sitzt seit Dezember 2019 ununterbrochen in Untersuchungshaft. (jaka, dpa)

