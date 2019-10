Mann soll sechs Frauen überfallen und sexuell bedrängt haben: Prozess startet

Plus Ein 29-Jähriger soll im vergangenen Jahr regelrecht Jagd auf Frauen in der Augsburger Innenstadt gemacht haben. Nun muss er sich vor dem Landgericht verantworten.

Er soll für eine regelrechte Serie an Sexualstraftaten im öffentlichen Raum in der Augsburger Innenstadt verantwortlich gewesen sein. Nun muss sich ein 30 Jahre alter Mann aus Gambia vor der 3. Strafkammer des Augsburger Landgerichtes verantworten. Es geht im Prozess unter anderem um versuchte Vergewaltigung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Zeitraum von Oktober und November vergangenen Jahres für sechs Fälle teils massiver Straftaten im öffentlichen Raum verantwortlich sein. Opfer waren junge Frauen, die alleine in der Innenstadt unterwegs waren.

Prozess in Augsburg: Mann soll junge Frauen sexuell bedrängt haben

Es geht etwa um folgende Situationen: So soll der Mann am 22. Oktober in den Morgenstunden eine 21-Jährige in der Kapuzinergasse „gepackt und in sexueller Absicht bedrängt“ haben und geflüchtet sein, als die Frau um Hilfe rief, wie die Polizei später berichtete.

Eine Woche später soll der 29-Jährige eine 23-jährige Studentin auf dem Heimweg von einer Party angesprochen und angeboten haben, sie nach Hause zu begleiten. Am Wohnanwesen soll er sie gegen ihren Willen begrapscht haben, auch im Schambereich. Erst als die Frau bei Anwohnern klingelte und diese auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließ der Mann demnach von seinem Opfer ab und flüchtete, heißt es in der Anklageschrift.

Angeklagter sitzt seit November in Untersuchungshaft

Seit November sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Sollte er wegen der ihm vorgeworfenen Taten verurteilt werden, droht ihm eine längere Haftstrafe. Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht passierte außer der Anklageverlesung noch nichts. In den kommenden Verhandlungstagen sollen unter anderem diverse Zeugen aussagen – darunter die geschädigten jungen Frauen. Die Kammer hat acht Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 12. Dezember gefällt werden.

