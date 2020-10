14:55 Uhr

Mann stellt offenbar Ex-Freundin nach: Nachbarn rufen Polizei

Anwohner eines Mehrparteienhauses haben am Freitag die Polizei gerufen. Sie machten sich Sorgen um eine Nachbarin. Letztendlich wurde ein Polizist verletzt.

Die Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Semmelweisstraße in Kriegshaber informierten am Freitag die Polizei, dass sich seit mehreren Stunden ein Mann im Treppenhaus des Anwesens aufhalte und offenbar seiner früheren Freundin nachstelle.

Eine Polizeistreife traf den 23-Jährigen im Anwesen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Der Mann wurde aggressiv und griff die Einsatzkräfte an. Wie die Polizei berichtet, wehrte er sich mit massiver Gewalt gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Einsatzkräfte mussten Pfefferspray einsetzen. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter wurde der Mann schließlich überwältigt und gefesselt.

Ein Polizeibeamter wurde im Gesicht verletzt, er musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Aufgrund der Aggressivität des Beschuldigten mussten die Einsatzkräfte den Mann zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt. (ina)

