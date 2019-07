vor 44 Min.

Mann streitet mit Ex-Freundin - und wird brutal verprügelt

Ein Mann gerät in Augsburg mit seiner Ex-Freundin in Streit. Zwei Männer gehen dazwischen - und schlagen ihn danach zusammen.

Ein Mann ist am Samstagvormittag wegen eines Streits mit seiner Ex-Freundin nach Angaben der Polizei brutal zusammengeschlagen worden. Das in Trennung befindliche Paar – beide sind 21 Jahre alt – stritt vor einem Einkaufsmarkt nahe der Jakobskirche. Dabei packte der Mann seine Ex-Freundin auch am Oberarm. Zwei Zeugen sprachen ihn deshalb an. Als der 21-Jährige daraufhin einen der Männer wegschubste, begannen die beiden Männer, ihn zu schlagen. Als der 21-Jährige zu Boden ging, wurde er den Angaben zufolge von Beiden getreten.

Er wurde mit mehreren Kopfplatzwunden ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Ein Zeuge hat die beiden Männer, die nach der Tat weggingen, fotografiert. Einer der Männer trug ein schwarzes „Karl Kani“-T-Shirt, graue Shorts und weiße Sneaker. Der zweite Mann trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Cap, ein orangefarbenes T-Shirt und schwarze Sneaker.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0821/323-2110. (jöh)