11:45 Uhr

Mann stürzt von E-Skateboard und bekommt eine Anzeige

In Augsburg ist ein Mann von einem E-Skateboard gestürzt. Er hat sich leicht verletzt und hat nach Angaben der Polizei zudem eine Anzeige am Hals.

Am Dienstag gegen 9 Uhr war ein 22-jähriger Augsburger mit seinem E-Skateboard auf dem Gehweg des Kobelwegs stadtauswärts unterwegs. Der junge Mann stürzte aus unbekannten Gründen von seinem Gefährt, welches eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erreicht. Laut Polizei verletzte sich der Mann leicht an beiden Händen sowie dem Knie. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen den Augsburger wird nun ein Strafverfahren wegen Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein E-Skateboard anders als E-Scooter nicht unter die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fällt und deshalb auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden darf. (möh)

