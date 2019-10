11:25 Uhr

Mann teilt Artikel im Netz und wird verurteilt: Anwältin geht in Revision

Ein Asylbewerber aus Tschetschenien teilte im März 2018 diesen Artikel der „Deutschen Welle“. Darin geht es um die Frage, woher die Terrororganisation IS ihre Waffen bezieht. Daraufhin rückte er in den Fokus der Augsburger Justiz.

Ein 24-Jähriger soll eine Geldstrafe dafür zahlen dass er einen Nachrichtenbeitrag der „Deutschen Welle“ im Internet weiterverbreitet hat. So geht es nun weiter.

Von Jan Kandzora

Es war ein Fall, der weit über Augsburg hinaus Aufmerksamkeit erregte: Im August war ein 24-jähriger Mann vom Amtsgericht wegen Gewaltdarstellungen im Internet und einem Verstoß gegen das Vereinsgesetz verurteilt worden, er soll eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen.

Wäre es bloß um das Thema der Gewaltdarstellung gegangen, es hätte wohl niemand Notiz genommen von der Anklage gegen den jungen Mann, ein Asylbewerber aus Tschetschenien. Mokhmad A. hatte zwei Videos auf Facebook geteilt, auf denen offenbar zu sehen sein soll, wie israelische Soldaten Hunde gegen einen palästinensischen Teenager einsetzen. Er habe damit Gewaltdarstellungen im Internet verbreitet, so sah es das Gericht. Was sicher keine Wellen geschlagen hätte. Doch Mokhmad A. wurde eben auch wegen eines weiteren Deliktes verurteilt, wegen eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz. Konkret: Weil er auf Facebook einen Beitrag geteilt hatte, in dem mit Kalaschnikows bewaffnete Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu sehen sind. Zwei der Männer auf dem Foto tragen Mützen mit dem IS-Symbol. Dessen Verwendung ist gesetzeswidrig, seit das Bundesinnenministerium den IS in Deutschland 2014 nach dem Vereinsgesetz verboten hat. Darauf fußt das Urteil.

Prozess in Augsburg: Amtsgericht sieht Verstoß gegen Vereinsgesetz

Der 24-Jährige hatte allerdings kein Propagandamaterial des IS weiterverbreitet, wie man annehmen könnte, sondern lediglich einen Nachrichtenbeitrag der Deutschen Welle, eines seriösen Mediums also. Darin geht es um die Frage, wie das Terrornetzwerk überhaupt seine Waffen bezog, bebildert ist der Text mit einem Foto der Deutschen Presse-Agentur. Am 11. März 2018 teilte Mokhmad A. den Beitrag, der auch in russischer Sprache erschien, auf Facebook – so wie 83 andere Nutzer des Netzwerkes auch. Die Staatsschutz-Abteilung der Augsburger Polizei hielt das für eine Straftat; die Beamten führten Ermittlungen gegen den jungen Mann aus Tschetschenien durch. Gegen einen späteren Strafbefehl legte der 24-Jährige Einspruch ein, so kam es schließlich zum Strafprozess.

Und bei dem blieben die Augsburger Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht bei ihrer Haltung: Es ist demnach bereits eine Straftat, einen Nachrichtenbeitrag auf Facebook zu teilen, der mit einem Foto illustriert ist, das Mitglieder des IS samt Symbol zeigt. Das Bild stelle „bewaffnete Kämpfer des Islamischen Staates dar, die entsprechende [sic] durch die Mützen ersichtlich sind“, heißt es im schriftlichen Urteil, das unserer Redaktion vorliegt. Der Schutzzweck des Vereinsverbotes solle aber „genau vor solchen Darstellungen und ihrer Gewöhnung bewahren“. Zwar sieht das Gesetz Ausnahmen vor, die eine Verwendung solcher Kennzeichen erlauben, etwa zur „staatsbürgerlichen Aufklärung“ – eine mögliche Ausnahme sieht das Gericht aber im vorliegenden Fall nicht.

Medien-Nutzer macht sich strafbar: Einziger Fall dieser Art in Augsburg

Es ist übrigens das bislang einzige Mal im Augsburger Präsidiumsbereich, in dem polizeilich ermittelt wurde, weil jemand einen Nachrichtenbeitrag geteilt hat. Und es ist ein Fall mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen. Denn sollte das Urteil rechtskräftig werden, bedeutete es wohl Folgendes: Medien, die ja den Auftrag haben, Öffentlichkeit herzustellen und die Realität möglichst akkurat abzubilden, dürfen verbotene Symbole aufgrund der Pressefreiheit darstellen, Mediennutzer die Veröffentlichungen jedoch nicht teilen, auch nicht mit einem simplen Klick auf Facebook. Medien müssten sich fortan als überlegen, ob sie Beiträge über den „Islamischen Staat“ oder andere verbotene Organisationen noch mit Fotos veröffentlichen, die Symbole oder Kennzeichen dieser Organisationen zeigen. Sie müssten sich also überlegen, ob sie die Realität in solchen Fällen noch akkurat abbilden. Leser oder Kunden könnten ansonsten leicht in strafrechtliche Schwierigkeiten kommen. Journalistenverbände und Presserechtsexperten kritisierten das Urteil daher scharf, die Verägerung in der Branche über die Augsburger Justiz war bundesweit groß.

Rechtsanwältin Johanna Künne, Verteidigerin des 24-Jährigen, sagte bereits kurz nach der Urteilsverkündung, dass sie Rechtsmittel einlegen wolle. So sei der Straftatbestand nicht gedacht, sagte sie damals. Nun sagt die Anwältin auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie in Revision gehen wolle. Das heißt, dass die Berufungsinstanz, das Augsburger Landgericht, übersprungen wird – und es direkt zu einer juristischen Klärung in letzter Instanz kommt. Zu solchen „Sprungrevisionen“ mit dem Ziel der Klärung von Rechtsfragen kommt es in der Praxis nur äußerst selten. Nun wird sich das Bayerische Oberstes Landesgericht in München mit der Thematik befassen.

