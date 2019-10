vor 23 Min.

Mann verbrennt in Auto: Polizei weiß nicht, wer der Unfalltote ist

In dieser Kurve an der Uni fuhr das Auto weiter gerade aus und prallte gegen einen Baum.

Ein Mann ist am Wochenende bei einem Unfall in Augsburg in einem brennenden Auto gestorben. Noch immer weiß die Polizei nicht, wer der Mann ist.

Von Jörg Heinzle

Es bleibt ein rätselhafter Fall: Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag mit einem gestohlen Auto in Augsburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Das Auto war durch den Unfall in Flammen aufgegangen. Auch mehrere Tage danach ist unklar, um wen sich bei dem Toten handelt. "Trotz umfangreicher polizeilicher Ermittlungen sowie einer rechtsmedizinischen Untersuchung ist die Identität des getöteten Fahrers noch immer unbekannt", sagt Polizeisprecher Michael Jakob. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur, er soll etwa 1,80 Meter groß sein.

Der Mann hat des Auto kurz vor dem Unfall gestohlen. Ein Auslieferer für Zeitschriften hatte den Pkw mit Zündschlüssel im Schloss und laufendem Motor für wenige Minuten vor einem Anwesen stehen lassen. In diesem Zeitraum setzte sich der Mann offenbar ins das Fahrzeug und fuhr davon. Der Unfall ereignete sich gegen 1.25 Uhr im Alten Postweg. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Ford Focus den Alten Postweg in Richtung Süden entlang.

Das Auto schoss in einer Kurve geradeaus gegen einen Baum

Das Fahrzeug soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Bei der Kurve, an der der Postweg in die Salomon-Idler-Straße übergeht, schoss das Auto, so ein Polizeisprecher, geradeaus weiter parallel der Tramlinie entlang und prallte gegen einen Baum. Zeugen sagten der Polizei später, das Auto sei ohne erkennbaren Grund allein beteiligt gegen den Baum gerast. Das Fahrzeug ging nach dem Aufprall sofort in Flammen auf. Die Zeugen hatten keine Chance, den Mann zu retten. Bisher gibt es nach Angaben der Polizei auf keine Vermisstenmeldung, die zu dem Verstorbenen passen würden. Die Leiche ist durch den Brand auch stark entstellt.

Diesen Ring trug der verstorbene Mann am Ringfinger der linken Hand Bild: Polizei

Unfall in Augsburg: Polizei hofft auf Hinweise

Die Polizei wendet sich jetzt mit Fragen an die Öffentlichkeit:

Welcher Zahnarzt hat im Zeitraum des letzten Monats an einem männlichen Patienten einen Backenzahn unten rechts (Zahn 46) extrahiert und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Wer kennt eine männliche Person, die am Ringfinger der linken Hand einen silbernen Ring mit Gravur trug?

Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 oder per Mail an: pp-swn.augsburg.pi-sued@polizei.bayern.de.

Themen folgen