04.02.2020

Mann verletzt Kontrolleure in Tram

Fahrgast rastet aus – und wird verhaftet

Die Kontrolle eines Fahrscheins in einer Straßenbahn der Linie 4 ist am frühen Sonntagmorgen so eskaliert, dass ein Fahrgast in Haft kam. Es war sieben Uhr, als zwei Fahrscheinkontrolleure die Tickets der Fahrgäste der Linie 4 in Richtung Augsburg-Nord überprüften. Zwischen den Haltestellen Klinkertor und Brunnthal kontrollierten sie einen 29-Jährigen. Dieser zeigte laut Polizei allerdings das Schülerticket eines elf Jahre alten Schülers vor. Das ließen die Kontrolleure nicht gelten. Als der Fahrgast türmen wollte, hielten sie ihn auf. Daraufhin griff er die beiden an.

Mit einem Faustschlag und mehreren Schlägen mit dem Ellbogen traf er die 25 Jahre alte Fahrscheinprüferin. Den 31-jährigen Kollegen nahm der Fahrgast in den Schwitzkasten, wobei dessen Brille zu Bruch ging. Da der 29-Jährige um sich schlug und trat, eilte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter den Kontrolleuren zu Hilfe. Gemeinsam schafften sie es, den Mann am Boden zu fixieren und die Polizei zu verständigen. Weil er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, wurde der Mann gefesselt. Die Fahrscheinkontrolleurin erlitt durch den Angriff eine Gehirnerschütterung, eine Schädelprellung sowie mehrere Prellungen im Gesicht. Ihr Kollege wurde an der Schulter verletzt. Wegen des dringenden Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung, der vorsätzlichen Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Sachbeschädigung sowie der Beleidigung wurde gegen den 29-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der unterstützende Sicherheitsdienstmitarbeiter sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)

