vor 20 Min.

Mann verletzt Senior auf Plärrergelände

Er hatte drei Promille Alkohol im Blut

Zu zwei Gewaltdelikten am Rande des Plärrers ist es am Wochenende gekommen.

Wie die Polizei berichtet, lief am Samstag ein 28-Jähriger in Begleitung eines Freundes kurz vor Mitternacht vom Festgelände kommend die Holzbachstraße in Richtung Bgm.-Ackermann-Straße, als auf dem Weg dorthin eine Gruppe Jugendlicher auf die beiden Männer aufschloss und diese anhielt. Ein bislang unbekannter Angreifer zog den 28-Jährigen unvermittelt an den Schultern und versetzte ihm einen heftigen Faustschlag ins Gesicht, berichtet die Polizei.

Durch den Schlag platzte die Lippe des 28-Jährigen auf. Der Verletzte und sein Begleiter flüchteten nach dem Angriff. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Am Tag darauf rannte ein 38-jähriger Mann zusammen mit einem unbekannten weiteren Mann gegen 18 Uhr über das gut besuchte Plärrer-Festgelände. Die beiden Männer stießen laut Polizei wiederholt rücksichtslos gegen andere Festbesucher und versuchten sich gegenseitig zu Fall zu bringen.

Dabei rempelte der 38-Jährige den Angaben zufolge einen 83-jährigen Plärrerbesucher derart heftig an, dass der Senior stürzte und sich eine stark blutende Gesichtsverletzung zuzog. Polizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam nahmen den 38-Jährigen fest.

Der mit knapp drei Promille alkoholisierte Mann kam in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (jaka)

Themen Folgen