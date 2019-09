vor 22 Min.

Mann verliert Koffer und landet beinahe im Gefängnis

Ein 26-jähriger Zugreisender wäre in Augsburg beinahe ins Gefängnis gekommen.

Ein 26-jähriger Mann hat am Augsburger Hauptbahnhof in einem Zug seinen Koffer verloren. Warum er deshalb fast ins Gefängnis kam.

Die Bundespolizei hat am Samstagabend einen von der Justiz mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der Reisende meldete sich wegen eines Ungeschicks, das mit den Haftbefehlen nichts zu tun hatte, selbst beim Bundespolizeirevier Augsburg. Er kam gegen 19.45 Uhr zur und teilte mit, dass er seinen Koffer in einem Zug verloren. Beim Halt in Augsburg war der 26-Jährige ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen. Kurz darauf wurden die Türen verriegelt und der Zug fuhr mit dem Koffer weiter.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann mit vier Haftbefehlen – unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen und Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz – von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Der Vater des 26-Jährigen bewahrte durch die Zahlung der offenen Strafen von insgesamt 833,95 Euro seinen Sohn von einem Aufenthalt im Gefängnis. (AZ)

