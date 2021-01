vor 16 Min.

Mann will in Gögginger Supermarkt 39 Zigaretten-Packungen stehlen

Ein Supermarkt-Mitarbeiter in Göggingen ist auf einen vermeintlichen Kunden aufmerksam geworden. Als er ihn ansprach, wollte dieser fliehen.

Ein Angestellter eines Supermarktes in der Bergiusstraße in Göggingen hat am Donnerstagmorgen beobachtet, wie ein 37-Jähriger im Kassenbereich mehrere Packungen Zigaretten in seinen Rucksack steckte. Ohne die Waren zu bezahlen, wollte der Mann die Filiale verlassen. Der Mitarbeiter sprach ihn an.

Der Ertappte versuchte laut Polizei zu fliehen, doch der Angestellte hielt ihn fest. Als die Polizei eintraf und den Rucksack durchsuchte, fand sie insgesamt 39 Packungen Zigaretten. Gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet. (ina)

Themen folgen