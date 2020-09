16:46 Uhr

Mann wird in Damentoilette erwischt – er zerstört sein Handy

Der 30-Jährige kniete auf dem Boden, als er entdeckt wurde. Bis die Polizei kam, tat er etwas Erstaunliches.

Noch steht die Polizei vor einem Rätsel: Dienstagnacht sorgte ein Mann in einer Damentoilette in einem Café in der Philippine-Welser-Straße für Irritationen. Der 30-Jährige kniete in einer der Kabinen auf dem Boden, als zwei Frauen ihn dort bemerkten und die Polizei riefen.

Bis die Polizei mit einer Streife vor Ort war, hatte der sichtlich erschrockene Mann sowohl sein Handy zerstört als auch die Speicherkarte zerkaut und geschluckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. (nip)

