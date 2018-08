vor 52 Min.

Mann wird nach sexueller Belästigung im Zug festgenommen

Eine junge Frau ist in einem Zug von Bobingen nach Augsburg sexuell belästigt worden. Andere Fahrgäste verständigten die Polizei.

Im Hauptbahnhof von Augsburg hat die Polizei am Donnerstagabend einen 22-jährigen Mann aus Eritrea festgenommen, der zuvor eine 18-Jährige sexuell belästigt habe und sich danach mit herbeigerufenen Polizisten anlegte. Der Mann sei zusammen mit einem Landsmann in Bobingen in den Regionalzug eingestiegen und habe sich zu der jungen Frau gesetzt, meldet die Bundespolizei weiter.

Zunächst habe er ihr Komplimente gemacht, dann habe er sie mit eindeutigen Gesten zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Die Alleinreisende entzog sich den Aufdringlichkeiten, indem sie sich zu anderen Fahrgästen setzte.

Diese verständigten die Polizei, worauf eine Streife bei der Ankunft schon wartete. Die in Bobingen zugestiegenen Männer hätten sich uneinsichtig und äußerst aggressiv gezeigt. Der 22-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Er musste gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. (AZ)

