Mann zapft Strom aus Restaurant in Augsburger Innenstadt ab

Ein 31-Jähriger soll in Augsburg die Tür zu einer benachbarten Gastwirtschaft aufgebrochen und Strom abgezapft haben. Die Polizei ermittelt.

Als eine Mitarbeiterin eines Restaurants in der Inneren Uferstraße am Sonntag gegen 4 Uhr morgens in den Räumlichkeiten nach dem Rechten sah, sah sie, dass die Hintertür aufgebrochen war. In der Küche war ein Elektrokabel eingesteckt und führte direkt in eine Nachbarwohnung, so die Polizei.

Als die Beamten vor Ort waren, fiel es ihnen nicht schwer, einen Tatverdächtigen für das unerlaubte Stromabzapfen zu ermitteln. Das Verlängerungskabel führte direkt in die Wohnung eines 31-Jährigen, der seit einigen Tagen keinen Strom mehr in seiner Wohnung hatte. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen diverser Delikte ermittelt. (jaka)