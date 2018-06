vor 49 Min.

Mann zückt Waffe in Café

Weil ein Mann in einem Café in Augsburg eine Pistole zückte, wurde die Polizei gerufen.

Ein 66-Jähriger legt eine CO²-Pistole auf den Tisch. Was ihn dazu antrieb, ist unklar.

Der Anrufer klang besorgt, und das aus gutem Grund. Er berichtete der Polizei am Samstag gegen 9.30 Uhr, dass er einen Mann beobachtet habe, der eine Pistole auf dem Tisch eines Cafés in der Jakoberstraße abgelegt habe.

Noch bevor die Polizei eintraf, hatte der Unbekannte die Waffe wieder an sich genommen und das Café verlassen, berichtet die Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Mann und trafen den 66-Jährigen kurz später in der Nähe des Lokals an. Bei der von ihm mitgeführten Pistole handelte es sich demnach um eine täuschend echt aussehende CO²-Pistole.

Warum er diese auf den Tisch gelegt hatte, konnte der Mann der Polizei nicht vernünftig erklären. Er wurde wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt; die Pistole wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. (jaka)

