Maria-Theresia-Gymnasium bekommt Technik für Online-Unterricht

Lehrer und Schüler des Augsburger Maria-Theresia-Gymnasiums bekommen eine bessere Ausstattung für den digitalen Unterricht. Ein Verband spendet Wlan-Access-Points.

Aufgrund von Corona ist Distanzunterricht nach wie vor in Augsburgs Schulen Alltag. Die technischen Gegebenheiten einer Schule entscheiden dabei, wie gut am Ende beispielsweise das Streamen einer Unterrichtseinheit funktioniert. Stefan Grenzebach, dessen Kind das Maria-Theresia-Gymnasium besucht, stellte den Kontakt zum Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) her. Der Verband ist nach eigenen Angaben mit seinen rund 3300 Mitgliedern die größte Netzwerkorganisation des europäischen Maschinen- und Anlagenbaus.

Augsburger Gymnasium bekommt 17 Wlan-Access-Points als Spende

Der Verband vertritt die gemeinsamen wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Interessen dieses Industriezweigs und unterstützt auch angehende Arbeitnehmer: So ließ er dem Maria-Theresia-Gymnasium über Stefan Grenzebach 17 Wlan-Access-Points im Wert von knapp 6000 Euro zukommen.

Schulleiter Jürgen Denzel freute sich über die Geräte. "Auch über die Pandemie hinaus ist ein zuverlässiges Wlan ein wichtiges Element zeitgemäßen Unterrichts", sagte er. (ziss)

