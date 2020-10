15:30 Uhr

Marihuanageruch bringt 17-jährigen Drogenbesitzer in Schwierigkeiten

Die Polizei bemerkt am Hauptbahnhof in Augsburg einen verdächtigen jungen Mann, der nach Marihuana riecht.

Die Bundespolizei hat am Samstagnachmittag einen 17-Jährigen bei einem Drogendelikt im Augsburger Hauptbahnhof erwischt. Nach Auskunft der Polizei bemerkten Beamte einer Streife im Augsburger Hauptbahnhof gegen 15 Uhr einen Reisenden, der sich "in eine Wolke intensiven Marihuanageruchs hüllte", so die Polizei. Als der Jugendliche das Interesse der Beamten an ihm bemerkte, versuchte er sich demnach schnellen Schritten seiner möglichen Kontrolle zu entziehen.

Nach etwa 50 Metern hatten die Polizisten ihn jedoch eingeholt. Nach Auskunft der Polizei habe der junge Mann dann unvermittelt nach den Beamten geschlagen. Dabei erlitt ein Beamter Abschürfungen an der Hand. "Nur mit erheblicher Mühe konnte er gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden", teilt die Polizei mit.

Der Mann sei polizeibekannt, bei seiner Durchsuchung habe man 3,4 Gramm Marihuana aufgefunden. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (jaka)

