Marktsonntag zieht die Menschen auf die Straßen

Viel geboten war am Wochenende in Lechhausen. Beim Marktsonntag tummelten sich tausende Menschen auf den Straßen.

Lechhausen lockte mit einer Fülle von Attraktionen in den Stadtteil. Verschiedene Organisationen nutzten den Termin, um sich zu präsentieren. Ein Hubschrauber sorgte für Aufsehen

Von Gerlinde Knoller

Wie konnte der Polizeihubschrauber hier landen? Hier, an der Kreuzung zwischen Neuburger- und Elisabethstraße, exakt zwischen den Ampeln? Das dürfte die häufigste Frage gewesen sein, die Sascha Wieser, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Lechhausen an diesem Sonntagnachmittag beantworten musste. Es war Marktsonntag, und eigens dafür war der Hubschrauber, die Hauptattraktion dieses Tages, per Transporter auf der Straße von Eichstätt nach Augsburg gebracht worden. Rechts und links vom Cockpit bildeten sich lange Schlangen mit Eltern und Kindern. Gibt es Schöneres für ein Kind, als einmal Pilot eines „echten“ Polizeihubschraubers sein? Tatsächlich im Einsatz ist er nicht mehr, er dient nur noch zur Flugsimulation.

Einmal Einblicke in Bereiche gewinnen, die man im Alltag so nicht erlebt, sich zwanglos informieren, sich das Angebot des Handels vor Ort zeigen lassen, Menschen begegnen, essen und trinken – für all das stand der Marktsonntag in Lechhausen. Kaum war mittags ein kleiner Festzug, angeführt vom Blasorchester Lechhausen und gefolgt von örtlichen Politikern, einmal die Neuburger Straße hinauf und wieder hinunter gezogen, dürften es tausende Besucher gewesen sein, die die Straßen füllten. In der Neuburger Straße, aber auch darüber hinaus, war vieles geboten.

Da waren die Geschäfte mit ihren Aktionen: Vor einer Parfümerie etwa bildeten sich Trauben von Frauen, die aus über hundert Düften genau nach ihrer Note suchten und sich Probierfläschchen zum Sonderpreis abfüllen ließen. Schräg gegenüber gleich wieder eine Menschentraube – dahinter ein Laufsteg, wo Damen bei einer Modenschau neueste Kreationen vorführten.

Die Bäcker, die Metzger hatten alle Hände voll zu tun; es bildeten sich lange Schlangen, um das typische Kirchweihgebäck (Nudeln, Krapfen) zu kaufen oder eine Bratwurst zu verzehren. Türkische Spezialitäten gab es selbstverständlich auch. So ein Marktsonntag ist auch eine gute Gelegenheit für Organisationen und Einrichtungen, um sich zu zeigen. So stellten das Caritas-Seniorenzentrum St. Anna und auch die Sozialstation Augsburg-Lechhausen Elemente ihrer Arbeit vor. „Wir wollen Berührungsängste abbauen“, sagte Eduard Schmidt, Einrichtungsleiter von St. Anna. Mancher Besucher sei dankbar für den einen oder anderen Tipp zur Pflege.

Im MGT (Mehrgenerationentreffpunkt) an der Blücherstraße saßen Senioren zum gemeinsamen Singen und Kaffeetrinken zusammen. Sie waren auch die Ersten, die eine im MGT an diesem Sonntag eröffnete Ausstellung mit Bildern der Künstlerin Yvonne Soltenbeck bewundern durften.

Tanz- und Show-Darbietungen fanden auf der Bühne an der Quellenstraße statt, gleich um die Ecke spielte das Lechhauser Blasorchester auf, während eine Friseurin einer Kundin draußen mit Alufolie Strähnchen wickelte. „Ohrlochstechen zum Sonderpreis!“, schallte es über die Menge, und Bus und Straßenbahn mussten sich mit Mühe ihre Wege bahnen. Vor einem Fahrzeug des Technischen Hilfswerks bastelten Kinder Fahrzeuge aus Papierbögen oder lernten, wie man in ein Seil ganz feste Knoten bindet. Über den Köpfen schwebten Luftballons, die die Parteien großzügig in ihrer jeweiligen Couleur verteilten.

Und überall sah man Menschen miteinander im Gespräch. „In jedem Geschäft gibt es für mich ein Hallo!“, meinte etwa Gabriele Siemons, eine Lechhauserin, für die der Besuch der Lechhauser Kirchweih schon immer ein „Muss“ ist.

