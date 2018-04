12.04.2018

Martin Honcu will Kranken Mut machen

Kissinger therapiert seinen MS-kranken Körper an einem Bewegungsroboter

Von Bernd Hohlen

Es war ein ganz normaler Tag Anfang Dezember 2012. Martin Honcu aus Kissing, Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes, war mit der Bahn auf dem Weg zum Augsburger Christkindlesmarkt. Nach all der Arbeit und Verantwortung, die auf ihm lastete, war ein wenig Abwechslung in der Vorweihnachtszeit genau das Richtige. Doch der heute 44-Jährige kam nicht bis zum Christkindlesmarkt.

Auf dem Weg dorthin versagten ihm die Beine und er konnte nicht mehr stehen. Es kam aus dem Nichts. Ohne Vorankündigung. Er dachte an einen Burn-out, weil er unter Termindruck stand. Der Firmenneubau, in dem auch Praxen untergebracht werden sollten, war noch nicht abgeschlossen. Mietverträge waren aber bereits unterschrieben. Bei starkem Stress kann die Psyche schon einmal blockieren, dachte er. Es kam aber schlimmer. Nach kurzer, aber trügerischer Regeneration, arbeitete Martin Honcu weiter. Der Neubau wurde fertig, Termine gehalten, nur sein Körper war in schlechter Verfassung.

Es begann eine medizinische Odyssee, mit Untersuchungen, die nichts ergaben. In der Mag-netresonanztherapie (MRT) tauchten aber erste Warnzeichen auf. Es zeigten sich Auffälligkeiten der Nerven in Brust- und Halswirbelsäule. In der neurologischen Abteilung des Klinikums Augsburg ging man ins Detail. Es wurde sein Rückenmark punktiert und Nervenwasser entnommen. Die Diagnose einen Tag vor seinem 40. Geburtstag war niederschmetternd: Multiple Sklerose. Martin Honcus Leben war auf den Kopf gestellt.

Was ist das für eine Krankheit, die sich so heimtückisch bemerkbar macht? Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei schadet das Immunsystem den eigenen Körper. Auch Autoimmunkrankheit genannt. Die Abwehrzellen greifen die Schutzschicht der Nervenfasern an. Die Myelinscheide. Bildhaft dargestellt, kann man sich die Myelinscheide wie eine schadhafte Kabelummantelung vorstellen, in der an manchen Stellen die Leitungen freiliegen. Darauf reagieren die betroffenen Nerven mit Funktionsstörungen. In Deutschland leiden zirka 200.000 Menschen an dieser Erkrankung. Multiple Sklerose ist bis heute nicht heilbar. Darum ist die Behandlung darauf abgestellt, Beschwerden während der Krankheitsschübe zu verringern oder das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Als Martin Honcu nach seiner Diagnose von ärztlicher Seite dringend angeraten wurde, seinen Beruf aufzugeben, brach für ihn die Welt vollends zusammen. Pragmatisch, wie er in seinem Beruf sein musste, nahm er sich auch seiner Krankheit an. Er besuchte eine Selbsthilfegruppe und er schulte um zum Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker. Doch seine Erkrankung blieb unerbittlich. „Ich merkte, dass der Umschulungsstress zu viel für mich war. Es wurde auch keine Rücksicht auf meine Erkrankung genommen“, sagt Martin Honcu heute ohne Bedauern. Jetzt bezieht er eine zeitlich begrenzte Erwerbsminderungsrente. Trotz dieser Widrigkeiten bezeichnet er sich als „Luxusbehinderten“. „Schwarzer Humor aus der Selbsthilfegruppe, lacht er, weil ich noch ein paar Schritte ohne Rollstuhl laufen kann. In der Selbsthilfegruppe habe ich gelernt, besser mit der Krankheit umzugehen. Ich möchte auch anderen Mut machen. Aber diese Krankheit hat tausend Gesichter, so dass ich keinen konkreten Ratschlag geben kann. Nur, dass niemand aufgeben soll“, bittet Martin Honcu. Was ihn in der letzten Zeit besonders positiv stimmte, wollte er persönlich vorführen. „Ich arbeite jetzt mit einem Bewegungsroboter. Das müssen Sie sehen“, erzählt er freudig am Telefon. Wir treffen uns ein paar Tage später in der Physiopraxis von Annette Endraß in Augsburg-Lechhausen, wo dieser Roboter, ein Lokomat, betrieben wird. „Ich war in einer Spezialklinik am Starnberger See. Dort war man überrascht zu hören, dass ein Bewegungsroboter, den die Klinik selbst nicht hat, in Augsburg, in einer privaten Praxis steht. Ich hatte dieses ungewöhnliche Angebot per Zufall entdeckt und sehr schnell einen Termin hier bekommen“, freut sich Martin Honcu. Dann lässt er sich mit Hilfe der Therapeutin in den Roboter führen und der Lokomat setzt sich in Bewegung. Das heißt, der Lokomat setzt Martin Honcu in Bewegung. Mit dem Apparat können exakte und wiederkehrende Bewegungsabläufe für den Patienten geübt und verinnerlicht werden. „Ich kann meine Zehen nicht anheben und schon ein Teppichrand wird mir zum Hindernis. Das zu vermeiden könne er üben.

Während Martin Honcu das sagt, erzeugt der Lokomat Geräusche, wie sie zu einem Science-Fiction-Film passen. „Das Sitzen im Rollstuhl beeinträchtigt auch die inneren Organe und ihre Funktionen. Die abgesicherte Bewegung in dem Gerät ist eine wohltuende Empfindung und entlastend für die Patienten“, erklärt Physiotherapeutin Annette Endraß. Vierzig Minuten verbringt Martin Honcu in dem Lokomat und legt dabei eine Strecke von 1062 Metern zurück. Mit dem Rollator habe er jüngst für 300 Meter 14 Minuten gebraucht und sei erschlöpft gewesen. Hier schaffe ich mehr, sagt er mit dem Ziel: „Nächste Woche wird das noch besser“.

