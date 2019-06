vor 57 Min.

Martina Wild ist OB-Kandidatin der Augsburger Grünen

Seit Mittwochabend ist es offiziell: Martina Wild will Oberbürgermeisterin in Augsburg werden. Die Grünen haben sie nominiert.

Es war am Mittwoch um 20.44 Uhr. Dann war es offiziell: Martina Wild, 42, ist Oberbürgermeisterkandidatin der Augsburger Grünen. Ohne Gegenkandidaten erhielt sie bei der Nominierungsversammlung 55 Ja-Stimmen von 60 gültigen Stimmen. Drei Mitglieder enthielten sich, zwei stimmten mit Nein.

Die Weichen für die Nominierung waren bereits zuvor gestellt worden: Wild, Vorsitzende der Stadtratsfraktion, hatte sich in einem parteiinternen Auswahlverfahren gegen Melanie Hippke und Deniz Anan durchgesetzt. Die dreifache Mutter ist seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv.

Martina Wild: Das sind ihre Themen

Sie wolle für ein nachhaltiges, weltoffenes und grünes Augsburg eintreten, sagte Wild am Mittwoch. Wichtig ist ihr die Klimapolitik: „Ich will Augsburg klimaneutral machen. Je früher, desto besser.“ Die Energieversorgung müsse klimagerecht umgebaut werden. In der Verkehrspolitik spricht sie sich für eine autofreie Innenstadt aus. Der Nahverkehr müsse mit attraktiven Angeboten gestärkt werden. Von den Mitgliedern gab es viel Beifall.

Wild unterstrich, dass sie kandidiere, um Oberbürgermeisterin zu werden; „Wir haben eine einzigartige Chance, wie es sie bisher nicht gab. Lasst sie uns gemeinsam nutzen.“ (möh)

