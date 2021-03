vor 32 Min.

Maschinen ans russische Militär geliefert: Augsburger zu Haftstrafe verurteilt

Ein Augsburger erhält eine Gefängnisstrafe. Der Grund: verbotene Lieferungen an das russische Militär. Die Hintergründe des Falls sind außergewöhnlich.

Von Jan Kandzora

Ein 41-jähriger Augsburger Geschäftsmann hat gegen das Russland-Embargo verstoßen und zwischen 2015 und 2018 insgesamt 15 Werkzeugmaschinen zum Gesamtpreis von knapp acht Millionen Euro an zwei russische Firmen in Jekaterinburg verkauft und geliefert. Dafür hat ihn das Oberlandesgericht in Hamburg nun zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt, wie die Behörde auf Anfrage mitteilt. Die Bundesanwaltschaft hatte Alexander S. vorgeworfen, dass die Maschinen bei der Herstellung von Raketentechnologie eingesetzt werden können; sie sollen letztlich für einen Rüstungskonzern bestimmt gewesen sein.

Augsburger erhält wegen Verstoß gegen Embargo Haftstrafe

Wie berichtet, war es schon aufgrund der Vorwürfe ein ungewöhnliches Verfahren; Anklagen dieser Art gibt es in Deutschland nicht gerade viele. Ungewöhnlich war der Prozess auch aufgrund der Begleitumstände. Hintergrund der Anklage sind EU-Sanktionen von 2014, die nach der Annexion der Halbinsel Krim verhängt worden waren.

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht anlässlich des Jahrestages der Krim-Annexion die Halbinsel. Die war der Grund, warum die EU Sanktionen gegen Russland verhängte. Bild: Kreml, dpa

Seither ist der Export von Maschinen nach Russland, die in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden können, verboten. Die Bundesanwaltschaft, die das Verfahren führt, hatte laut Anklage offenbar Erkenntnisse über die Mitwirkung eines russischen Geheimdienstes.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur werden laut Urteil auch die knapp acht Millionen Euro eingezogen, die die russischen Abnehmer für die 15 Maschinen zahlten. Ein 40 Jahre alter Mitangeklagter aus München wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Als Außendienstmitarbeiter einer deutschen Firma in Russland habe er sich außerdem der Geldwäsche in zwei Fällen schuldig gemacht, weil er Provisionszahlungen angenommen habe. Die 184.000 Euro sollen eingezogen werden, weitere 150.000 Euro soll der 40-Jährige als Bewährungsauflage zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Firma von Alexander S. ist kein größerer, bekannter Name in der Stadt. Laut Handelsregister für den "Import und Export von Werkzeugen und Maschinen" gegründet, hatte das Unternehmen eine überschaubare Größe, dem jüngsten Jahresabschluss zufolge beschäftigte der Unternehmer keine Mitarbeiter. (jaka, dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen