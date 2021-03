vor 31 Min.

"Maskenaffäre": Augsburgs CSU-Chef Volker Ulrich für schärfere Regeln

Der Vorsitzende der Augsburger CSU, Volker Ullrich, sieht durch die "Maskenaffäre" das Vertrauen in die Politik beschädigt und begrüßt schärfere Regeln für Abgeordnete. Wie er den Fall einschätzt.

Von Stefan Krog

Der Augsburger CSU-Parteichef und Bundestagsabgeordnete begrüßt die verschärfte Gangart der Parteiführung, was Nebentätigkeiten von Abgeordneten betrifft. "Es geht um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Politik“, so Ullrich. Als Abgeordneter könne man durchaus bei der Maskenbeschaffung vermitteln. "Aber man darf dafür niemals Geld dafür nehmen. Das ist unanständig und untergräbt Vertrauen", so Ullrich.

Der Vorsitzende der Augsburger CSU, Volker Ullrich. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Ullrich, der sich schon nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein vor einigen Wochen positioniert hatte, forderte eine schnelle Umsetzung der innerparteilichen Regeln zum Verbot von bezahlter Interessenvertretung und der Pflicht, Nebeneinkünfte komplett zu veröffentlichen. Abgeordnete, die nebenher noch als Anwälte tätig seien (Ullrich selbst pausiert als Rechtsanwalt, seit er Abgeordneter ist), dürften keine Mandate annehmen, die irgendwie mit der Abgeordnetentätigkeit in Verbindung gebracht werden können, sagte Ullrich.

Volker Ullrich: "Nicht alle Abgeordneten über einen Kamm scheren"

Ullrich sagte, er hoffe, dass in der Öffentlichkeit nicht alle Abgeordneten über einen Kamm geschoren würden. Der Großteil kümmere sich mit vollem Einsatz um sein Mandat im Parlament. Auch was die Zustimmung der Wähler zur Union bei der Bundestagswahl betrifft, gehe er davon aus, dass die Bürger hier klar differenzierten.

