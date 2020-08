vor 34 Min.

Maskenpflicht im Nahverkehr: Polizei kündigt Kontrollaktion an

Im öffentlichen Nahverkehr herrscht Maskenpflicht. Deren Einhaltung wird in ganz Bayern am Donnerstag in einer Kontrollaktion überprüft.

Die Polizei kontrolliert am Donnerstag bayernweit, ob in Bussen und Straßenbahnen die Maskenpflicht eingehalten wird.

Eine bayernweite Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV kündigt die Polizei für Donnerstag, 13. August, an. Die Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie habe weiterhin hohe Priorität, heißt es.

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sehe hier unter anderem vor, dass im öffentlichen Personennahverkehr und den dazugehörenden Einrichtungen für Fahrgäste sowie für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, Maskenpflicht bestehe.

Polizei kontrolliert Maskenpflicht in Bayern

Die Kontrollaktion soll von sieben Uhr morgens bis 22 Uhr stattfinden. Auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord beteiligen sich im gesamten Schutzbereich Nordschwaben an dieser Schwerpunkt-Aktion. So natürlich auch in Augsburg. In Bayern wird der Verstoß gegen die Maskenpflicht laut Bußgeldkatalog mit 150 Euro geahndet.

Am Dienstag erst ist in Augsburg in einer Straßenbahn eine Streit über das Maskentragen eskaliert. Dabei hat ein Unbekannter in der Tram Pfefferspray versprüht. (ina)

