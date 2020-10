vor 39 Min.

Maskenpflicht in Augsburger Innenstadt wird nur teilweise befolgt

Seit heute herrscht in der Augsburger Innenstadt für Fußgänger Maskenpflicht. 31 neue Infektionen gibt es seit gestern.

Die seit Mitternacht geltende Maskenpflicht auf Straßen und Plätzen in der Innenstadt wurde am Mittwochmorgen teils befolgt, teils nicht. Ein großer Teil der Passanten auf den Gehwegen der Innenstadtstraßen und in der Fußgängerzone trug bereits eine Maske, allerdings gab es auch viele Bürger ohne Mund-Nasen-Schutz. Die Stadt hat zumindest bislang noch keine Schilder an den Eingängen zur "Masken-Zone" aufgestellt. Es wurde aber angekündigt, die Maskenpflicht verstärkt zu überwachen. Die Stadtwerke weisen aktuell verstärkt darauf hin, dass an allen Haltestellen (nicht nur in der Innenstadt) weiterhin die Pflicht zur Maske herrscht.

Coronavirus in Augsburg - in der Innenstadt gilt Maskenpflicht

Am Mittwochmorgen meldete das Gesundheitsamt 31 neue Covid-19-Fälle. 19 Neuinfektionen wurden bei Kontaktpersonen bestätigter Fälle festgestellt, bei elf infizierten Personen ist die Infektionsquelle (noch) unbekannt. Ein Reiserückkehrer aus Tunesien wurde positiv getestet. Der Inzidenzwert ist gegenüber Dienstag leicht gesunken. Er lag am Mittwochmorgen bei 57,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Aufgrund der zuletzt ermittelten Fälle hat das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für acht weitere Schulklassen veranlasst. Betroffene Schulen sind u.a. die Maria-Ward-Realschule, die Elias-Holl-Grundschule, die Berufsschulen I und VI sowie das Stetten-Institut. (skro)

