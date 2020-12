vor 31 Min.

Maximilian Hornung: „Täglich grüßt das Murmeltier“

Hier beantwortet der Cellist Maximilian Hornung unseren Fragebogen. Am besten, Sie besorgen sich schon einmal ein Freilandhuhn dafür.

Wie ist Ihre derzeitige Gemütsverfassung?

Maximilian Hornung: Überwiegend gut.

Woran arbeiten Sie gerade?

Hornung: An meiner Weinsammlung.

Welcher Verzicht schmerzt jetzt am stärksten?

Hornung: Der Austausch mit anderen Menschen, im alltäglichen Leben, aber vor allem auch auf der Bühne.

Was gibt Ihnen Hoffnung?

Hornung: Ich bin grundsätzlich eher ein positiver Mensch und versuche mehr zu handeln als zu hoffen.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Hornung: Gleichberechtigung in Corona-Fragen. Obwohl ich das Wort „systemrelevant“ hasse und zutiefst verachte: JEDER Mensch ist es, schließlich haben wir alle eine Steuernummer.

Ihr Lebensmotto in der Corona-Krise?

Hornung: Und täglich grüßt das Murmeltier.

Noch eine kurze Empfehlung für andere…

Hornung: Kaufen Sie ein Freilandhuhn. Entfernen Sie die Flügel. Rundherum salzen und 30 Minuten stehen lassen. Legen Sie es in 500 ml Buttermilch ein und lassen Sie es 24 Stunden gekühlt durchziehen. Am nächsten Tag: Eine Stunde bevor es in den vorgeheizten Ofen (220 Grad) geht aus dem Kühlschrank holen. Dann 20 Minuten bei 220 Grad und 40 Minuten bei 200 Grad garen. Guten Appetit!

Hier finden Sie weitere Fragebögen: