Media-Markt-Saturn schließt Filialen - auch in Augsburg?

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den Elektronikhändler Media-Markt-Saturn. Er schließt Filialen. Was das für Standorte in Augsburg heißt.

Deutschlands größter Elektronikhändler Media-Markt-Saturn will in der Bundesrepublik bis zum Herbst 2022 bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen und 13 seiner 419 Filialen schließen. Das wurde am Mittwoch bekannt. Die Mitarbeiter seine postalisch über die Entwicklungen informiert worden.

Ob Augsburger Saturn oder Mediemarkt-Filialen betroffen sind, ist unklar

Welche Filialen geschlossen werden und damit auch Beschäftigte in Augsburg um ihren Arbeitsplatz bangen müssen, ist noch unklar. Auf Anfrage heißt es: "Welche Märkte konkret betroffen sein werden, steht heute noch nicht fest. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierten Aussagen treffen können", so eine Sprecherin. Von Schließungen betroffen seien aber ausschließlich solche Märkte, bei denen man nach sorgfältiger Analyse feststellen müsse, dass sie sich nicht dauerhaft wirtschaftlich betreiben lassen.

Die Pandemie habe das Einkaufsverhalten nachhaltig verändert, begründete die Geschäftsleitung die Einschnitte in das Filialnetz. Immer mehr Kunden erledigten ihre Einkäufe online. Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz habe sich im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Dies zwinge das Unternehmen, Anzahl und Größe der stationären Märkte auf die neuen Gegebenheiten auszurichten. (mit dpa)

