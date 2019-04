vor 17 Min.

Medizinstudium in Augsburg: Das Professoren-Team für den Start steht

Ein neuer Anatomieprofessor kommt von Leipzig nach Augsburg. Er forscht, warum zu viele Kalorien das Hirn schädigen und verstärkt das Team für die Lehre.

Von Eva Maria Knab

Gute Nachrichten für alle, die in Augsburg Medizin studieren wollen: Das Professorenteam für die vorklinischen Fächer ist jetzt komplett. Der jüngste Neuzugang ist Anatomie-Professor Marco Koch. Damit sei der Start des neuen Modellstudiengangs Humanmedizin in Augsburg gesichert, teilt die Universität mit.

Koch kommt von der Universität Leipzig nach Augsburg. Der Anatom ist ab 1. Mai Inhaber des neuen Lehrstuhls für Anatomie und Zellbiologie. Wofür wird er gebraucht? Das Fach Anatomie befasst sich mit dem Aufbau des menschlichen Körpers und seiner Organe. Eine wichtige Aufgabe der Anatomie in der Arztausbildung sei die Präparation und Darstellung sämtlicher Körperregionen und Organe des Menschen, so eine Sprecherin der Uni.

Start des Medizinstudiums ist gesichert

In der Forschung wird sich Koch mit einem brisanten Thema beschäftigen: mit der Neurobiologie umweltbedingter Stoffwechselerkrankungen. „Wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, wie das Gehirn unser Essverhalten steuert und warum zu viele Kalorien auf Dauer unser Gehirn schädigen“, erklärt Koch. Krankhaftes Übergewicht und chronisch erhöhte Blutzuckerwerte rufen danach entzündliche Prozesse im Gehirn hervor und lassen Nervenzellen wahrscheinlich frühzeitig absterben. Mit Kochs Berufung ist das Augsburger Institut für Theoretische Medizin vollständig besetzt und der Start des Studiengangs Humanmedizin im kommenden Herbst gesichert. Die Lehre in allen Grundlagenfächern der Medizinischen Fakultät ist mit den nötigen Professoren sichergestellt.

Im Oktober werden die ersten 84 Medizinstudenten nach Augsburg kommen. Im Vollausbau sollen 1500 Medizinstudenten gleichzeitig studieren. Das Interesse an dem neuen bayerischen Modellstudiengang ist groß. „In den vergangenen Monaten haben wir zahlreiche telefonische und schriftliche Anfragen von Interessenten erhalten“, sagte kürzlich Christoph Schindler, Leiter des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät. Sie kommen aus der Region und aus ganz Deutschland.

Viele Interessenten fürs Medizinstudium

Viele interessieren sich sehr für die Besonderheiten des Medizinstudiengangs. So wird in Augsburg die klassische Fächeraufteilung verlassen. Stattdessen wird Wissen vernetzt und fächerübergreifend vermittelt. So sollen Studierende Symptome besser verstehen. Die Medizinerausbildung soll auch von Anfang an nah am Patienten sein. Dabei werden die Studenten ärztlich begleitet.

Die rechtliche Basis für den neuen Modellstudiengang ist inzwischen gegeben. Die Studien- und Prüfungsordnung wurde von den zuständigen Gremien der Universität beschlossen, das Wissenschaftsministerium und Gesundheitsministerium haben zugestimmt. Der Lehrplan mit dem Modulkonzept steht ebenfalls. Die konkrete Ausarbeitung der Lehrveranstaltungen sei in vollem Gang, so Schindler.

Räumlich werden die ersten Augsburger Medizinstudenten vorerst im ehemaligen Gebäude der Kinderklinik am Uniklinikum unterkommen. Es wird gerade umgebaut. Mittelfristig wird auf dem Areal zwischen der Uniklinik und dem Stadtberger Virchow-Viertel ein eigener Medizncampus entstehen.

