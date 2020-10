vor 1 Min.

Mehr Corona-Tests: Augsburg baut die Gesundheitsvorsorge weiter aus

Plus Im Testzentrum an der Messe Augsburg sollen täglich 300 zusätzliche Tests gestemmt werden können. Die Kassenärztliche Vereinigung baut ihr Angebot aus.

Das Corona-Testzentrum an der Messe Augsburg ist seit Längerem in Betrieb. Die Abläufe in der Messehalle 3a sind eingespielt. Personen, die sich wegen einer möglichen Corona-Infizierung testen lassen, bekommen ihr Ergebnis spätestens nach zwei Tagen. An Werktagen waren bislang 900 Tests täglich möglich. Ab Montag wird das Angebot auf 1200 Tests ausgeweitet. Wegen der aktuellen Entwicklung bei der Corona-Pandemie weitet auch die Kassenärztliche Vereinigung ihr Angebot aus. Weiterhin in Betrieb ist eine telefonische Anlaufstelle bei der Stadt Augsburg. Hier werden Auskünfte rund um das Thema Corona erteilt.

Betrieben wird das Corona-Testzentrum vom Notfall-Rettungsdienst Bäuerle Ambulanz. Das Unternehmen managt die Tests im Auftrag der Stadt. Es gibt im hinteren Bereich des Messegeländes eine eigene Zufahrt. Die Proben werden in der Messehalle 3a gemacht. Bislang gab es zwei Stationen in der Halle. "Ab Montag werden wir eine weitere Spur in Betrieb nehmen", sagt Tobias Hock von der Bäuerle Ambulanz. Der Platz in der Messehalle würde ausreichen, um sogar eine vierte Spur zu installieren. Weil das Angebot ausgebaut wird, werden künftig vier weitere Mitarbeiter eingesetzt.

Testzentrum in Augsburg ist werktags von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Das Testzentrum, in dem auch Reihentests vorgenommen werden, ist an Werktagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Es empfiehlt sich, einen Termin zuvor online zu vereinbaren. Wer ohne Termin kommt, muss dies auf die Abendstunden verlegen. Ab Montag ist zwischen 18 und 20 Uhr ein Test ohne Anmeldung möglich. Es ist allerdings damit zu rechnen, so die Erfahrungen der zurückliegenden Tage, dass es aufgrund der großen Nachfrage zu Staus vor dem Messegelände kommt.

An den Abläufen des Tests ändert sich nichts. Das Testzentrum wird als Drive-In betrieben. Testpersonen, die mit dem Auto kommen, verbleiben während des gesamten Vorgangs im Auto. Zu Beginn wird der QR-Code der Bestätigungs-E-Mail gescannt und die Daten mit dem Personalausweis abgeglichen. Parallel hierzu erfolgt mithilfe der Gesundheitskarte die Registrierung im Laborsystem. Im nächsten Schritt wird die Probe entnommen. Die Testperson kann dann die Teststation verlassen. Anschließend wird die Probe labormedizinisch untersucht.

Kassenärztliche Vereinigung eröffnet Corona-Schwerpunkt-Praxis

Das medizinische Angebot wird an anderer Stelle ebenfalls ausgebaut. Die Kassenärztliche Vereinigung will nächste Woche eine sogenannte Corona-Schwerpunkt-Praxis eröffnen. Geplanter Start ist am Freitag, 6. November. Untergebracht ist die Praxis im Glaspalast im Textilviertel. Genutzt werden frühere Räume des Fraunhofer-Instituts. Als Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr geplant. Zudem ist die Praxis samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr offen.

Im Stadtgebiet gibt es bereits zwei weitere Corona-Schwerpunktpraxen. Am Alten Postweg 94 ist das Ärztehaus Süd. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11.30 bis 13 Uhr. Die andere Adresse ist in der Philippine-Welser-Straße 4. "Hausärzte am Rathausplatz" nennt sich die Praxis, die montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet ist. Eine telefonische Anmeldung ist nötig.

Die Stadt Augsburg hat ein Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadt hat auch weiterhin ein Bürgertelefon eingerichtet. Hier werden Auskünfte zu Corona-Themen erteilt. Erreichbar ist die Auskunft unter der Telefonnummer 0821/324-4444. Besetzt ist das Telefon werktags von 8 bis 20, an Samstagen von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr.

