Mehr als 3000 FFP2-Masken für Augsburger Wärmestube gespendet

Eine Zahnarztpraxis, ein Schnellimbiss-Restaurant und eine Kampfsportschule haben die Hilfsbedürftigen in Augsburg mit Spenden unterstützt.

Gerade in Pandemie-Zeiten spenden Augsburger immer wieder Geld, Nahrungsmittel und Sachgegenstände für Bedürftige. So hat Zahnärztin Lara Stärker mit ihrer Praxis am Moritzplatz 3600 FFP2-Masken an das Amt für Brandschutz in Augsburg übergeben, das soziale Einrichtungen mit der Spende versorgte. Davon erhielt der Förderverein Wärmestube des SKM 2100 Masken. Wie Hans Stecker, Mitglied des Förderverein-Vorstandes berichtet, wurden die Masken auf die Obdachlosenunterkunft, das Übergangswohnheim, das Wohnprojekt Stettiner Straße, das BeTreff am Helmut-Haller-Platz und auf die Wärmestube verteilt.

Zudem habe der Förderverein Unterstützung von Tim Hendrikx von Mc Donalds Augsburg mit über 1000 FFP2-Masken erhalten. Weitere 1000 derartiger Schutzmasken spendete Guido Fiedler, Boxweltmeister und Inhaber der Kampfsportschule Tigers Arena mit seinem Team dem Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg in der Klinkertorstraße sowie der InBeLa, die Beratungsstelle für Frauen in besonderen Lebenslagen des Sozialdienstes Katholischer Frauen. Fiedler sagt, er und sein Team wollen zukünftig weiter Notleidende in Augsburg unterstützen. (AZ)

