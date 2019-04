vor 22 Min.

Mehr als Demos für das Klima

Am Wochenende sammelten Augsburger Jugendliche Müll am Lechufer.

Schüler bringen sich auch anderweitig für Umweltschutz ein

Augsburgs Schüler gehen freitags nicht nur für ein besseres Klima auf die Straße. Sie helfen auch aktiv mit, das Bewusstsein der Gesellschaft zu verändern. Die Parents for Future Augsburg, also die Eltern der demonstrierenden Schüler, haben am Wochenende mit ihren Kindern drei Stunden lang Müll am Lechufer gesammelt. Manche der Teilnehmer gehen auch privat nie mehr ohne Tüte zum Spazierengehen. Wenn sie irgendwo Abfall sehen, sammeln sie ihn ein. Doch diesmal beteiligte sich eine größere Gruppe an der Aktion „Sauber ist in!“ der Stadt Augsburg.

Auch wenn es nur zwölf Teilnehmer waren, so kam in der kurzen Zeit jede Menge Müll zusammen. Los ging’s am Parkplatz beim Wirtshaus am Lech, kurz durch den Park und dann das Lechufer entlang bis zu den Kiesbänken nach dem Wasserkraftwerk Wolfzahnau. Der gesammelte Müll ergab fünf große blaue Säcke. Ungezählte Flaschen, Zigarettenkippen, Kronkorken und Scherben lagen in der Natur herum. Aber auch ein Hausschuh, eine abgebrochene Spatengabel, ein verrostetes Rohr und andere Dinge, die man nicht am Flussufer vermuten würde. Beim Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg bekommt man die Kehrmaterialien und der gesammelte Müll wird am vereinbarten Treffpunkt von der Müllabfuhr abgeholt. Insgesamt waren es etwa 8000 Schritte pro Aktivist und somit rund fünf Kilometer Fußmarsch.

