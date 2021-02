vor 36 Min.

Mehr als zwei Millionen Briefe am Tag: In Augsburg geht die Post ab

Plus Seit rund 25 Jahren werden in Augsburg Briefe und Pakete sortiert. Die Zahl der Sendungen ist seither gewaltig gewachsen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Michael Hörmann

Für die Deutsche Post ist es ein kleines Jubiläum, das auch jetzt mit etwas Verspätung gewürdigt wird. Seit gut 25 Jahren gehört Augsburg zu einem der modernsten Standorte, wenn es um die Verteilung von Briefen und Paketen geht. Bereits seit 1994 werden im Paketzentrum Augsburg Päckchen und Pakete bearbeitet und sortiert. Seit 1995 ist für Briefe das Briefzentrum Gersthofen zuständig.

Das Augsburger Paketzentrum wurde im November 1994 offiziell eröffnet. Seither werden dort alle Päckchen und Pakete sortiert, die aus der Region verschickt oder für diese bestimmt sind. Zum Einzugs- und Versorgungsbereich des Paketzentrums gehören laut Pressesprecher Dieter Nawrath die Stadt Augsburg, große Teile Schwabens, das Allgäu und das westliche Oberbayern. Er spricht von beeindruckenden Zahlen, die sich dahinter verbergen. Rund 2,5 Millionen Einwohnern leben im Einzugsbereich. Maximal können im Augsburger Paketzentrum 500.000 Päckchen und Pakete pro Tag sortiert werden, im Jahr 2020 wurden insgesamt etwa 94 Millionen Sendungen verteilt.

Die Sortierleistung wurde bei der Augsburger Post regelmäßig erhöht

Die Post hat laut Nawrath dabei regelmäßig investiert, um den gestiegenen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Durch Verbesserungen der Steuertechnik und Optimierung der Software sowie durch eine Erweiterung der Verteil- und Sortieranlage wurde bereits im Jahr 2011 die Sortierleistung von 20.000 auf 28.000 Pakete pro Stunde erhöht. Im Jahr 2016 folgte die Erweiterung auf 32.000 Pakete pro Stunde.

In Spitzenzeiten laufen im Postbriefzentrum Augsburg 500.000 Sendungen in 24 Stunden über die Anlage. Bild: Silvio Wyszengrad

Damit trägt die Deutsche Post DHL dem boomenden Online-Handel und den stetig steigenden Paketmengen Rechnung, wie es in einer Mitteilung zum kleinen Jubiläum heißt. Über die 200.000 Päckchen und Pakete, die vor 25 Jahren pro Tag maximal sortiert werden konnten, könnten die Augsburger Postler heute nur noch lächeln. Inzwischen laufen hier in Spitzenzeiten 500.000 Sendungen in 24 Stunden über die Anlage.

So läuft es im Briefzentrum in Gersthofen

Der Netzanschluss des Briefzentrums war am 30. Oktober 1995. Seitdem wurden hier sechs Milliarden Briefe bearbeitet, die aus dem Postleitzahlgebiet 86 verschickt worden oder für Empfänger in dieser Region bestimmt waren. Die Region reicht von Oettingen bis Steingaden und von Neuburg/Donau bis nach Krumbach. Es werden über 450.000 Haushalte versorgt.

Modernste Technik unterstütze die manuelle Arbeit, sagt Nawrath: Aufstell-, Stempel-, und Anschriftenlesemaschinen gehören ebenso zur Ausstattung wie Feinsortier- und Gangfolgesortiermaschinen. Über zwei Millionen Briefe können im Augsburger Briefzentrum pro Tag bearbeitet werden, 92 Prozent erreichen bei rechtzeitiger Einlieferung bereits am nächsten Tag ihre Empfänger.

