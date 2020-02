20.02.2020

Mehrere Bäume werden gefällt

Bevor die Vogelbrutzeit beginnt, werden Bäume für mehrere Baumaßnahmen entfernt.

Das Tiefbauamt plant an der Hochfeldstraße am DB-Haltepunkt Haunstetter Straße die Errichtung eines automatischen Fahrradparkhauses mit rund 120 Stellplätzen, das vom Freistaat Bayern gefördert wird. Zur Vorberei tung der Baumaßnahme werden noch im Februar rechtzeitig vor Beginn der Vogelbrutzeit auf dem Baugrundstück mehrere Bäume entfernt. Die Fällung der Bäume ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden, so die Stadt. Zum Ausgleich dieser Maßnahme soll an der Windprechtstraße in einem straßenbegleitenden Grünstreifen eine entsprechende Anzahl Ersatzbäume gepflanzt werden. Das geplante Fahrradparkhaus soll insbesondere für Pendler ein attraktives Angebot an hochwertigen Fahrradabstellplätzen schaffen und so dazu beitragen den Anteil von Bike & Ride weiter zu steigern.

Auch in der Fabrikstraße müssen Bäume weichen. Die bestehende Kindertagesstätte mit Hort in der Fabrikstraße 4 in Göggingen wird durch einen Neubau mit zweizusätzlichen Gruppen ersetzt. Der Baubeginn ist im zweiten Quartal dieses Jahres vorgesehen. Im Vorfeld der Neubaumaßnahme müssen 17 Bestandsbäume entfernt werden. Die Fällung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und wird bis Ende Februar 2020 durchgeführt. Für die Bäume werden im Zuge der Außenanlagenherstellung für die Kita wieder 17 neue Bäume nachgepflanzt – fünf mehr, als im Rahmen der Baugenehmigung gefordert, betont die Stadt.

Im Zuge der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn wird der Knotenpunkt Inninger Straße/Postillionstraße den neuen Verkehrsverhältnissen angepasst. Die Umbaumaßnahme wird vom Freistaat Bayern bezuschusst. Vom Knotenpunkt wurden bereits Anfang des Jahres vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen fünf Bäume ins Univiertel verpflanzt. Damit der Knotenpunkt umgebaut werden kann, müssen noch weitere drei Bäume gefällt werden. Diese weisen zum Teil bereits große Schäden auf und können auch nicht verpflanzt werden. Die Fällung der Bäume ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und muss bis Ende Februar durchgeführt werden. Wie das städtische Tiefbauamt mitteilt, werden Ausgleichspflanzungen im Rahmen der Landschaftsbauarbeiten zur Linie 3 durchgeführt. (AZ)