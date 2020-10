15:54 Uhr

Mehrere Fahrer sind betrunken auf E-Scootern unterwegs

Die Polizei stoppt am Wochenende in Augsburg mehrere Fahrer. Ein 26-Jähriger mit 2,1 Promille wird noch vor Fahrtantritt kontrolliert und spart sich eine Anzeige.

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Trunkenheitsfahrten auf Elektrorollern gestoppt. In der Nacht auf Samstag registrierte die Polizei innerhalb von etwa zwei Stunden nach Mitternacht fünf Fahrten, bei denen die Fahrer bis zu 1,2 Promille hatten. "Rekordhalter" wäre am Samstag gegen 6.20 Uhr beinahe ein 26-Jähriger geworden, der in der Bgm.-Fischer-Straße gerade dabei war, einen Miet-Scooter mit dem Smartphone zu entsperren. Bei einer Kontrolle kamen 2,1 Promille heraus. Er ging zu Fuß nach Hause und zeigte sich einsichtig, was ein ausgesprochenes Fahrverbot betraf. Somit kam er um eine Anzeige herum. Auch in der Nacht auf Sonntag gab es zwei Vorfälle, so die Polizei. Bei Kontrollen gingen der Polizei auch zwei Radler und ein Autofahrer ins Netz. (skro)

Themen folgen