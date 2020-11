vor 32 Min.

Mehrweg-Schüssel "Rebowl": Der Recup-Becher bekommt Zuwachs

Das Münchner Unternehmen Recup bietet jetzt auch eine Mehrweg-Schüssel in seinem Pfandsystem an. Sie nennt sich Rebowl.

Wiederverwendbare Verpackungen stehen im Fokus vieler Umweltschützer. Denn laut einer vom Naturschutzbund Deutschland beauftragten Studie kommen in Deutschland jährlich mehr als 280.000 Tonnen Abfall durch Verpackungen im Mitnahmebereich von Speisen und Getränken auf. Die Einführung des wiederverwendbaren Kafeebechers "Recup" stieß deshalb auf positive Rückmeldungen - auch in Augsburg. Der Becher eines Münchner Unternehmens kann mittlerweile an 63 Ausgabestellen in Augsburg gegen Pfand erworben und wieder eingesetzt werden. Unter anderem nehmen die Zoogaststätte, verschiedene Bäckereien oder auch McDonald's teil. Nun soll der Kaffeebecher mit einer wiederverwendbaren Schüssel, der Rebowl, ergänzt werden.

Rebowl: Mehrwegschüssel auch in Augsburg verbreitet

Darin soll man künftig Speisen, die bisher in Wegwerfverpackungen zur Mitnahme angeboten worden sind, umweltfreundlich transportieren können. Wie beim Recup-Becher auch, kann man die Bowl gegen Pfand (fünf Euro) bei teilnehmenden Gastrobetrieben erhalten, nach dem Gebrauch dort wieder zurückgeben und eine neue Schüssel befüllen lassen. Noch beteiligt sich in Augsburg nur das 2er Café & Bistro von Kolping an Rebowl. Wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt, ist der Vertrieb jedoch erst vor wenigen Wochen angelaufen. Auch die Corona-Krise habe zu Verzögerungen bei der Einführung geführt. Man hoffe aber, ähnlich wie beim Recup-Becher, schnell weitere teilnehmende Gastrobetriebe in Augsburg zu finden. (AZ)

