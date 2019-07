15:12 Uhr

"Mein Lokal, Dein Lokal": Sein Jodeln bringt Wirt Ilir Seferi ins Fernsehen

Ilir Seferi muss sich gegen vier Kollegen bei "Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt" durchsetzen. Nicht nur die Küche wird im Gasthaus "Zum Ochsen" unter die Lupe genommen.

Von Fridtjof Atterdal

Ungewohntes Bild im traditionellen Gasthaus „Zum Ochsen“ in Göggingen. Zwischen den Gästen im gut besuchten Lokal stehen Kameraleute, Techniker ziehen im Biergarten Kabel und dazwischen laufen Bedienungen mit vollen Tellern herum und versuchen, nicht ins Bild zu geraten. „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“, die Kabel Eins Koch-Soap ist an diesem Tag zu Gast im Wirtshaus von Ilir Seferi.

Bei der Fernsehsendung, die der Sender als den „ultimativen Küchen-Konkurrenzkampf“ betitelt, treten fünf Gastronomen gegeneinander an. Jeden Tag sind sie bei einem von ihnen zu Gast – und beurteilen nicht nur die Qualität der Küche, sondern auch das Ambiente und die Leistung des Personals. Als prominenter Kritiker und „Joker“ bei der Punktevergabe ist auch Promi-Koch Mike Süsser (Die Kochprofis) mit von der Partie.

"Mein Lokal, Dein Lokal" mit Gastronomen aus Augsburg und Affing

Dieses Mal dreht das Filmteam ein Special zum Thema „Typisch bayerischer Biergarten.“ Bei dieser Sendung treten neben Seferi noch Walter Fischer von der Waldgaststätte Sommerkeller in Affing, Michael Sechehaye vom Flugwerk in Feldkirchen, sowie Silvia Tschischka von der Kleinen Villa Flora und Artiom Rudasevschi vom Hölzlwirt, beide aus München, an. Die Gastronomen haben maximal zehn Punkte zu vergeben, auch Mike Süsser kann mit zehn Punkten ins Geschehen eingreifen. Wer am Ende die höchste Punktzahl hat, gewinnt.

Ilir Seferi versucht, ruhig zu bleiben, während um ihn herum der Fernsehwahnsinn tobt. Eine große Gesellschaft sitzt zum Mittagessen im Lokal, gleichzeitig muss sein Koch Peter Eser mit dem Kamerateam klar kommen, das in der engen Küche steht und den Ablauf mit seinen Wünschen nicht vereinfacht. „Das ist gerade alles etwas hektisch, weil neben den Fernsehleuten das À-la-carte-Geschäft ja weiter läuft“, findet der Koch. „Ich lasse mich vom Urteil überraschen, ich koche so wie sonst auch“, sagt der Koch.

Mike Süsser war nur kurz da, er hat Krustenbraten mit Kartoffelknödeln und Blaukraut probiert, verrät Seferi. „Eigentlich wollte ich mir Tipps von ihm holen, aber er sagte, beim Krustenbraten bräuchten wir keine Tipps mehr“, freut er sich. „Mir geht es bei der Sendung vor allem darum, den Kollegen über die Schulter zu schauen, und von den Besten zu lernen“, so Seferi. Gewinnen will er natürlich auch, wie die Konkurrenten bereits bemerkt haben.

Am Vortag war man bei Michael Sechehaye im Flugwerk in Feldkirchen zu Gast. „Ilir ist angenehm, aber extrem ehrgeizig“, ist das Urteil des Konkurrenten. „Seine Kritik kam auf eine coole, seriöse und konstruktive Art rüber.“ Dem Wirt gefällt der Ochse. „Es ist gut, dass die Räume so original belassen wurden und Ilir das Thema ,uriges Wirtshaus‘ beibehält“, sagt er.

Dreh für "Mein Lokal, Dein Lokal" teils bis in die Nacht

Aus sieben Leuten besteht an diesem Tag das Filmteam von Jutta Kleinsteuber von der Produktionsfirma Good Times, die das Fernsehformat für Kabel Eins produziert. Der Job ist nicht nur für die Gastronomen anstrengend – von morgens bis teilweise in die Nacht hinein wird gedreht. „Das Konzept des Gastronomen muss stimmen“, erklärt die Aufnahmeleiterin. Auf diese Weise könnten auch Sterne-Gastronomen mit Imbissbuden in Wettstreit treten. Das Format ist beliebt und viele Wirte wären gerne dabei. Dass sein „Ochse“ ausgewählt wurde, könnte auch an Ilir Seferis besonderem „Schauspieltalent“ liegen. „Beim Casting hat die Dame gesagt, ich soll irgendetwas ganz Verrücktes machen – da habe ich einfach gejodelt“, verrät der Wahlbayer und muss lachen.

Wer den Wettstreit gewinnt, erfahren die Zuschauer in etwa drei Monaten, wenn die Sendung auf Kabel Eins ausgestrahlt wird. Die Show war bereits 2018 in Augsburg zu Gast. Damals gewann Sternekoch Simon Lang vom Restaurant Maximilian’s die Kochshow und den begehrten „Goldenen Teller“.

