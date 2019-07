vor 3 Min.

Meines, deines, unseres?

Wem gehört was und warum eigentlich? Die „2. Konferenz der Solidarität“ widmet sich gesellschaftlichen und ganz privaten Fragen zum Thema Eigentum

Warum sollten wir als Stadt oder Gesellschaft das scheinbar selbstverständliche Thema Eigentum hinterfragen?

Eigentum formt Gesellschaften ganz grundlegend und bleibt oft unhinterfragt. Es beeinflusst das Vorankommen eines Menschen oder eben das Nicht-Vorankommen. Die Frage ist, wen schließt es aus und wie kann Eigentum anders verteilt werden, damit ungerechter Ausschluss verhindert und mehr Teilhabe erreicht werden kann.

Um welche Formen von Eigentum geht es Ihnen?

Wir diskutieren das Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven und geben allen eine Bühne, die sich mit Eigentumsfragen auseinandersetzen wollen. Interessant sind für uns zum Beispiel Urheberrechtsfragen in Zeiten der Digitalisierung, die sich verschärfende Wohnraumfrage, Kämpfe um sexuelle Selbstbestimmung sowie die Verfügungshoheit über den eigenen Körper, Auseinandersetzungen um natürliche Ressourcen wie Wasser, seltenen Erden oder Braunkohle, die Vertreibung von Obdachlosen und Jugendlichen aus dem ‚öffentlichen‘ Raum einerseits, das Anwachsen von durch Konsum strukturierten Flächen andererseits...

Derzeit wird Wohnraum immer teurer, der Hauskauf bleibt für viele nur ein Traum – gibt die Konferenz hier Impulse?

Unser Haus e.V. aus Augsburg wird über das Alternativmodell „Mietshäusersyndikat“ sprechen und die Arbeitsgemeinschaft Wohnen baut in den drei Tagen ein kleines Tiny House, welches in Zukunft Wohnungslosen zur Verfügung gestellt werden soll.

„Sich die Stadt aneignen“ - was bedeutet das?

Sich die Stadt aneignen bedeutet für mich persönlich, nicht passiv zu sein. Es kann nicht sein, dass eine Stadt nach Belangen wie Konsum, Macht, Reichtum, Eigentum ausgerichtet wird. Im Mittelpunkt sollte ein solidarisches Miteinander stehen, es ist wichtig, auch für andere einzustehen, besonders, wenn sie ausgeschlossen oder nicht einmal beachtet werden aufgrund von Zuschreibungen.

Welche zwei Programmpunkte können Sie besonders empfehlen?

Ich bin auch in diesem Jahr wieder sehr begeistert, wie viele wunderbare Programmpunkte zusammengekommen sind. Ich bin gespannt auf den Beitrag der AG Mutual: „Klassenkampf mit Bioseife“, es geht um Fabrikbesitzerinnen und -besitzer in Thessaloniki, die sich eine Fabrik angeeignet haben und hierarchielos produzieren. Auch bin ich an dem Beitrag der DGB-Jugend interessiert, die über das Konzept „Community Organizing – Menschen verändern ihre Stadt“ sprechen werden. Ich bin neugierig, wie Dinge woanders funktionieren und was dann für Augsburg adaptiert werden könnte.

Interview: Joshena Dießenbacher

Themen Folgen