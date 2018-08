27.08.2018

Mercedes: Neubau wächst

Auch bei BMW werden die Pläne konkreter

Von Andrea Wenzel

Gleich zwei große Augsburger Autohäuser haben vor wenigen Monaten mit der Vorstellung großer Bauprojekte von sich reden gemacht. Während aufmerksame Passanten an der Haunstetter Straße den Neubau der Mercedes-Niederlassung bereits wachsen sehen, ist in der Ammannstraße im Lechhauser Industriegebiet noch nichts zu erkennen. Hier will der BMW-Händler Reisacher seine Augsburg-Zentrale bauen.

Seitens Mercedes heißt es, dass man mit dem Neubau im Plan liege. Ende Januar 2019 soll eröffnet werden. Bis dahin werde der Umzug vom alten ins neue Gebäude schrittweise gehen. Bereits Anfang September könnten die ersten Mitarbeiter den Arbeitsplatz wechseln, so eine Sprecherin. Der Altbau wird abgerissen und Platz für eine Schaufläche machen.

Mit Spannung erwartet wird auch das Projekt von BMW Reisacher in Lechhausen. Hier soll künftig die Augsburg-Zentrale stehen und dann der einzige Standort des Unternehmens in der Fuggerstadt sein. Mitte September sollen erstmals Pläne gezeigt werden. Bislang bekannt ist, dass Service und Werkstatt, die Gebrauchtwagen- und Motorradwelt sowie ein Mini-Haus geplant sind, die die Filialen in Göggingen und Lechhausen ablösen sollen. Die Niederlassung an der Wertachbrücke in Oberhausen ist wegen eines Hotelneubaus bereits geschlossen. (nist)

