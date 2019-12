06.12.2019

Merkel in Auschwitz: "Einen Schlussstrich darf es nie geben"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals die KZ-Gedenkstätte Auschwitz besucht. Dabei drückte sie ihre Scham über die Verbrechen von Deutschen an diesem Ort aus.

Von Ulrich Krökel

Ein schneidender Dezemberwind weht Angela Merkel entgegen, als sie im Eingangstor unter dem berüchtigten Schriftzug „Arbeit macht frei“ stehen bleibt. Die Sonne strahlt, aber es ist eisig kalt an diesem Freitagmittag in Auschwitz. Das Tor zur Hölle ist dieser Ort genannt worden. Und tatsächlich sind die Krematorien nicht weit, in denen die SS wie am Fließband Leichen verbrennen ließ. Wie soll Merkel da in die Kameras schauen, die vor ihr und dem polnischen Premier Mateusz Morawiecki surren und klicken? Das fällt selbst einer Bundeskanzlerin nach 14 Jahren im Amt erkennbar schwer.

Merkel ist an diesem Freitag zum ersten Mal in Auschwitz, dem Ort, an dem deutsche Täter mehr als eine Million Menschen nach einem perfiden Vernichtungsplan ermordet haben. Die meisten von ihnen mussten nur deshalb sterben, weil sie Juden waren. Sie wurden in Gaskammern gepfercht, erschossen oder als medizinische Versuchskaninchen missbraucht. Wie schwer das für eine Regierungschefin zu ertragen ist, die das Volk der Täter repräsentiert, bekennt Merkel später in ihrer Ansprache: „Ich empfinde tiefe Scham, wenn ich an die Verbrechen denke, die an diesem Ort von Deutschen verübt wurden. Was hier geschah, ist mit dem menschlichen Verstand nicht zu erfassen.“

Wer weiß, wie lange Angela Merkel noch regieren wird

Selbstverständlich hat man solche Worte von deutschen Politikern auch bei anderen Gelegenheiten schon gehört. Aber Merkel vermittelt durch ihr ganzes Auftreten in Auschwitz den Eindruck, dass dies mehr ist als ein staatsoffizieller Pflichtbesuch. Eher scheint die Kanzlerin einem inneren, zutiefst persönlichen Drang zu folgen, dieses Zeichen noch im Amt zu setzen. Wer weiß schon, wie lange sie noch regieren wird?

Da ist zum Beispiel die Szene an der sogenannten Schwarzen Wand, einem Kugelfang aus dunklen Isolierplatten. Die SS und ihre Helfer vollstreckten an dieser Stelle Tausende willkürlich gefällte Todesurteile. Merkel und Morawiecki legen dort Kränze nieder und verharren für eine Schweigeminute. Anschließend treten sie zurück und verfolgen die weitere Zeremonie. Doch dann gerät Merkel auf dem unebenen Untergrund leicht ins Straucheln und reicht Morawiecki unwillkürlich eine Hand, der sie sofort ergreift, um zu helfen. Ganz schnell ist alles wieder vorbei, aber die Geste sagt mehr als jede wohl überlegte Inszenierung.

Für Merkels persönliche Motivation spricht auch die Tatsache, dass sie keinen der großen historischen Anlässe gewählt hat, um sich selbst mit dem Grauen der deutschen Geschichte zu konfrontieren. Die Kanzlerin ist auf Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau gekommen, die vor zehn Jahren gegründet wurde. Bereits im Vorfeld ihrer Reise hatte sie angekündigt, dass Bund und Länder 60 Millionen Euro in einen Fonds einzahlen werden, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen, die den Erhalt der KZ-Gedenkstätte und damit auch einen Teil der Erinnerung dauerhaft sichern soll. „Wir bekennen uns zu einer deutlichen Erhöhung des Stiftungskapitals“, versichert Merkel in ihrer Rede. Auch Polen investiert jährlich Millionen Euro in den Erhalt von Gedenkstätten, die an deutsche Verbrechen erinnern.

Merkel in Auschwitz: "Einen Schlussstrich darf es nie geben"

Doch wie gedenkt man jener Verbrechen am besten, die jenseits des menschlichen Vorstellungsvermögens angesiedelt sind? Merkel wiederholt in Auschwitz fast wortgleich jenen Satz, den auch Helmut Schmidt schon 1977 gesagt hatte, der als erster deutscher Kanzler nach Auschwitz gekommen war. Vor Entsetzen müsse man an diesem Ort eigentlich verstummen, sagt die Kanzlerin. Aber Schweigen dürfe keinesfalls die einzige Antwort sein. Man müsse die Täter benennen und den Opfern ein würdiges Andenken erhalten. „Einen Schlussstrich darf es nicht geben.“

Mit diesem und ähnlichen Sätzen wendet sich die Kanzlerin in Auschwitz hörbar vor allem an ein deutsches Publikum. Denn auch das gehört zum politischen Rahmen dieses Besuchs: Keine zwei Monate ist es her, dass in Halle ein schwer bewaffneter rechtsextremer Täter in eine Synagoge einzudringen versuchte, um dort am jüdischen Feiertag Jom Kippur so viele Juden wie möglich zu töten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen