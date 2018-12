Messe: Die beste Lösung für beide Seiten

Stadt und Messechef hatten zuletzt kein gutes Verhältnis mehr. Nun trennen sich beider Wege.

Gerhard Reiter hat sich in seiner Zeit als Geschäftsführer große Verdienste um die Entwicklung der Messe Augsburg erworben. Es war gut, dass ein ausgewiesener Fachmann, der bestens vernetzt war, für einige Zeit den Kurs bestimmte.

Die Politik zog von Anfang an mit, weil der Erfolg der Messe greifbar wurde. Reiter wurde als der Chef bezeichnet, der die Messe aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst habe. Millionen Euro vom Freistaat taten ein Übriges, den Messestandort Augsburg fit für anstehende Herausforderungen zu machen.

Die Stadt Augsburg hat dem Messechef keine Steine in den Weg gelegt

Dennoch trennen sich nun nach neunjähriger Zusammenarbeit die Wege. Wer auf die neue Stellenbeschreibung von Reiter in Heidelberg schaut, gewinnt den Eindruck, dass dies kein Karrieresprung ist. Es ist aber in erster Linie die persönliche Entscheidung des 59-Jährigen, diesen Weg einzuschlagen. Und man kann davon ausgehen, dass ihm von Augsburger Seite keine Steine in den Weg gelohnt wurden. Das Verhältnis zwischen Reiter und den Messe-Gesellschaftern hatte sich zuletzt abgekühlt. Es mag dafür Gründe gegeben haben, die nicht allein an Zahlen festzumachen sind. Es ging um unterschiedliche Auffassungen, wie die Messe zu führen ist. Die vereinbarte Trennung ist für beide Seiten die eleganteste Lösung, aus dem Dilemma herauszukommen.

