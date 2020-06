vor 23 Min.

Messe-Steg: Stadt erneuert Bauwerk

Es gibt Folgen für Verkehrsteilnehmer

Der Messe-Steg verbindet seit gut 20 Jahren den südlichen Messeparkplatz mit den Ausstellungshallen der Messe Augsburg. Jetzt wird das Brückenbauwerk umgebaut, wie die Stadt mitteilt. Die Arbeiten werden auf zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt hat am 9. Juni begonnen und soll am 30. September enden. Der zweite beginnt 2021.

Der erste Bauabschnitt besteht aus vier Bauphasen, so die Stadt. In den Bauphasen 1 und 2 wird ein durch einen Unfall beschädigtes Stahlteil ausgebaut und gesichert. Dazu wird der Fahrstreifen stadtauswärts gesperrt. Für den Einbau des neuen Stahlteils in etwa vier bis sechs Wochen wird für zwei bis drei Tage ebenfalls eine Fahrspur weggenommen. In den Bauphasen 3 und 4 werden die Brückenentwässerungen repariert und die Beschichtung des Brückenüberbaus modernisiert. Dies erfolgt durch Tagesbaustellen zwischen 9 bis 15 Uhr. In Bauphase 3 wird eine Fahrspur stadtauswärts zurückgenommen. In dieser Zeit ist das Linksabbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße zur Messe/PCI nicht möglich, der Linksabbiegerverkehr wird umgeleitet. In Bauphase 4 erfolgt die Rücknahme einer Fahrspur stadteinwärts. Dadurch ist das Rechtsabbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Universitätsstraße nicht möglich. Der Messe-Steg ist während der gesamten Bauzeit für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. (jaka)

