Messer-Attacke am Rathausplatz: Angeklagter legt Geständnis ab

Bei einer Messerattacke am Rathausplatz in Augsburg waren zwei junge Männer aus Syrien im Juli 2018 schwer verletzt worden.

Ein junger Mann rammt einem Kontrahenten das Messer in den Rücken, ein weiteres Opfer wird am Arm verletzt. Nun steht ein 20-Jähriger vor Gericht. Nicht zum ersten Mal.

Von Jan Kandzora

Der Mann, der sich hier vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten muss, ist 20 Jahre alt, doch man könnte ihn auch jünger halten. Ein junger, drahtiger Mann mit noch kindlichen Zügen, der eine Undercut-Frisur trägt. Geboren in Augsburg, hier zur Schule gegangen, und, wenn es stimmt, was die Ermittlungsbehörden annehmen, für ein brutales Verbrechen in aller Öffentlichkeit verantwortlich. Mitten in der Stadt.

Am Abend des 7. Juli 2018 soll Enis E. (Name geändert) bei einem Streit zweier größerer Gruppen am Rathausplatz mit einem mehr als zehn Zentimeter langen Messer zugestochen haben. Zwei Männer aus Syrien verletzte er dabei schwer, so steht es in der Anklage, die Staatsanwalt Michael Nißl an diesem Tag vorträgt. Demnach attackierte der 20-Jährige nicht nur einen seiner Kontrahenten mit dem Messer und verletzte diesen am rechten Unterarm. Er nutzte auch einen "Moment der Unaufmerksamkeit“, um einem weiteren Mann das Messer von hinten in den Rücken zu rammen. Der 25-Jährige aus Syrien erlitt schwere Verletzungen, überlebte aber.

Prozess in Augsburg: Angeklagter verletzt zwei Syrer mit einem Messer

Es hätte noch einmal schlimmer ausgehen können, als es ohnehin war; die Polizei ermittelte zunächst auch wegen versuchten Mordes. Angeklagt ist der 20-Jährige nun wegen gefährlicher Körperverletzung, er wird aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal geführt. Zunächst hatte er in Untersuchungshaft gesessen, dann eine reguläre Haftstrafe wegen früherer Delikte angetreten. In seinem Vorstrafenregister stehen Eintragungen wegen Beleidigung, schwerer Körperverletzung, Drogendelikten.

Der Angeklagte räumt im Prozess über seinen Verteidiger Dominik Hofmeister alle Vorwürfe gegen ihn ein. Er sei froh, dass seine Tat keine noch schwerwiegenderen Folgen gehabt habe, dass niemand zu Tode kam. Enis E. hatte an dem Abend viel Alkohol getrunken, nach eigener Angabe auch Ecstasy konsumiert. Worum es in dem Streit überhaupt gegangen war, wusste er den Angaben zufolge nicht, als er zustach. Bei seinen beiden Opfern wolle er um Entschuldigung bitten, außerdem zahlen, was er könne, als Schmerzensgeld.

Enis E. driftete irgendwann als Jugendlicher auf die schiefe Bahn, bekam ein Problem mit Drogen und Alkohol, landete wegen diverser Straftaten in verschiedenen Einrichtungen und Gefängnissen. Aus einem problematischen oder desolaten Elternhaus stammt er aber nicht, wie Gutachter Oliver Kistner darlegte. Auch sei der 20-Jährige durchaus intelligent und habe bis zu seinem 13. Lebensjahr eine Sportart auf derart hohem Niveau betrieben, das eine hohe Selbstdisziplin und Frustrationstoleranz voraussetze. Beides Eigenschaften, die der Angeklagte ab seinem 14. Lebensjahr immer wieder vermissen ließ. Kistner regte für Enis E. eine Drogentherapie im Maßregelvollzug von 16 bis 24 Monaten an.

Am Nachmittag sagen die Opfer aus

Dem Geständnis des Angeklagten vorausgegangen war ein Rechtsgespräch, das Anwalt Hofmeister angeregt hatte. Ergebnis: Es könnte für Enis E. auf eine Jugendstrafe von fünfeinhalb bis sechs Jahren hinauslaufen, wobei frühere Urteil mit einbezogen werden.

Abgeschlossen ist der Prozess noch nicht. Am Nachmittag sollen die Opfer aussagen. Gut möglich, dass das Schöffengericht unter Vorsitz von Günther Baumann danach ein Urteil fällt.

