09:20 Uhr

Mieter der Wohnbaugruppe (WBG) können Wohnung tauschen

Das Angebot soll mehr Wohnraum für Familien schaffen. Auch die tauschwilligen Mieter profitieren: Sie erhalten eine Umzugsprämie in Höhe von 1500 Euro.

Von Stefan Krog

Die Wohnbaugruppe bietet ab sofort Anreize für einen Wohnungstausch an. Das Projekt „Umziehen für Familien“ richtet sich an alleinstehende Mieter der WBG mit einer Wohnung über 75 Quadratmeter, die sich vorstellen können, in eine kleinere Wohnung umzuziehen und somit Geld zu sparen. Gleichzeitig soll dadurch mehr Wohnraum für Familien geschaffen werden. „Diese Interessen möchten wir zusammenbringen, sodass beide Parteien profitieren“, so WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. „Das Angebot ist vollkommen freiwillig und setzt die Bereitschaft aller Beteiligten voraus.“

Augsburg: WBG zahlt tauschwilligen Mietern "Umzugsprämie"

Die WBG wird tauschwillige Mieter bei der Suche nach einer neuen Wohnung innerhalb des WBG-Bestands unterstützen. Zudem gibt es weitere Unterstützung. Darunter fällt die einmalige Zahlung einer „Umzugsprämie“ in Höhe von 1500 Euro und eine Mietpreisgarantie für drei Jahre, das heißt, der bisherige Mietpreis pro Quadratmeter gilt die folgenden drei Jahre auch für die neue Wohnung.

Mieter der Wohnbaugruppe, die für das Konzept infrage kommen, wurden bereits über die Möglichkeit des Wohnungstauschs informiert. Wer als Mieterin oder Mieter darüber hinaus Interesse an dem Angebot hat, kann sich an die WBG wenden telefonisch (0821/5044-64700) oder per Mail an: service@wohnbaugruppe.de.

