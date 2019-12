vor 19 Min.

Millionen Blätter jedes Jahr: Die Stadt kämpft gegen Papier-Berge

Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und Schulen in Augsburg sind weit entfernt vom papierlosen Arbeiten: Im vorigen Jahr wurden rund 26 Millionen Blätter an Papier verbraucht.

Von Eva Maria Knab

Manchmal will man etwas Gutes erreichen und dann passiert das Gegenteil. Ein Beispiel dafür ist der Papierverbrauch in der Augsburger Stadtverwaltung. Vor elf Jahren sagte der Stadtrat den wachsenden Papier-Bergen in Amtsstuben und Schulräumen den Kampf an. Doch es kam genau andersherum: Zwischen 2017 und 2018 schoss der Papierverbrauch bei der Stadt geradezu in die Höhe. Die Menge ist im ersten Moment fast unvorstellbar. Würde man alle Blätter an Papier, die voriges Jahr von der Stadtverwaltung, städtischen Betrieben und auch Schulen verbraucht worden sind, aufeinander legen, entstünde ein rund 2680 Meter hoher Turm. So hoch, wie die höchsten Gipfel der Allgäuer Alpen. Was war passiert?

Generell gilt der Papierverbrauch einer Kommune als ein Indiz dafür, ob umweltschonend gewirtschaftet wird. In Augsburg sah es damit gar nicht gut aus. Im Vergleich der bayerischen Städte über 100.000 Einwohner landete die Stadtverwaltung vor Jahren auf dem letzten Platz, was die Verwendung von umweltschonendem Recycling-Papier angeht. Der Augsburger Anteil lag nur bei knapp 50 Prozent, München etwa schafft 90 Prozent. Der Agenda-Beirat empfahl deshalb schon im Jahr 2008, dass die Augsburger Stadtverwaltung und die städtischen Gesellschaften künftig nur noch Recycling-Papier verwenden sollten.

Augsburg: Stadt verbraucht Millionen Blätter Papier

Das Argument damals: Für die Herstellung einer Tonne Frischfaser-Papier benötigt man genauso viel Energie wie für eine Tonne Stahl. Auch der Wasserverbrauch ist bei der Produktion von Papier aus Frischfasern wesentlich höher. Bei Material aus recyceltem Altpapier ist die Umweltbilanz deutlich besser. „Insofern ist die Verwendung von Recycling-Papier ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz“, so der Agenda-Beirat. Der Stadtrat folgte dem Rat des Agenda-Beirats, allerdings nur teilweise. 2009 beschloss man, den Anteil von Recycling-Papier in Verwaltung, Schulen und Eigenbetrieben schrittweise auf 75 Prozent zu erhöhen. Warum wurde nicht komplett umgestellt? Norbert Stamm vom Büro für Nachhaltigkeit nennt Gründe: Augsburg habe als zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer und wegen der Papierproduktion in der Stadt auf diese wirtschaftlichen Bereiche Rücksicht nehmen wollen. Offenbar gab es auch bei manchen städtischen Dienststellen Vorbehalte gegen eine komplette Umstellung. Stamm sagt, im Stadtarchiv habe es Bedenken gegeben, wie alterungsbeständig Reycling-Papier ist. Eigentlich wollte der Stadtrat mit seinem Beschluss einen Beitrag leisten, damit sich Augsburg nachhaltig entwickeln kann und Ressourcen geschont werden.

Umso größer war das Erstaunen von Stadträten, als kürzlich der städtische Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt wurde. Beim Papierverbrauch sah es im Zeitraum zwischen 2017 und 2018 nicht gut aus. In diesem Zeitraum schoss der Gesamtverbrauch von 15,3 Millionen Blatt auf 26,8 Millionen Blatt rasant in die Höhe. Gleichzeitig ging der Anteil von Recycling-Papier nach unten. Er sank um mehr als 5 Prozent auf 42,2 Prozent. Stamm sagt, über die Gründe dafür könne man nur spekulieren. Der Bericht selber liefert keine Begründungen. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) vermutet, dass die allgemein gehaltene Quotenanweisung beim Recycling-Papier zu Missverständnissen führt. Möglicherweise würden sich Dienststellen gegenseitig darauf verlassen, dass die jeweils andere Recycling-Papier bestellt.

Aus Sicht von Norbert Stamm zeigt sich mit diesem Problem, wie wichtig es ist, regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte für die Stadt Augsburg zu veröffentlichen. Dieser Bericht richte mithilfe ausgewählter Merkmale einen Blick auf das alltägliche Verwaltungshandeln, so Stamm, „auf die positiven, aber auch auf die negativen Seiten“. Damit sei aus heutiger Sicht auch klar, dass ein Stadtratsbeschluss für eine komplette Umstellung auf umweltschonendes Recycling-Papier besser wäre. Ressourcen-Strategen sagen allerdings, die beste Lösung wäre, in der Verwaltung möglichst gar kein Papier mehr zu verbrauchen.

Stadtrat Augsburg: Papier-Berge sollen kleiner werden

Ein großer Schritt in diese Richtung wird derzeit in Augsburg getestet. Denn schon alleine für die Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse fallen gewaltige Papier-Berge an. Für eine einzige Stadtratssitzung können es Unterlagen mit bis zu 1500 Seiten aus Recycling-Papier sein, und zwar für jeden einzelnen der 60 Stadträte. Hauptamtsleiter Bernhard Maurmeir sagt: „Da gibt es schon viel Einsparpotenzial“.

Seit einigen Monaten wird ein papierloses digitales Verfahren getestet. 20 Stadträte quer durch die Fraktionen haben einen Tablet-Computer mit einer App bekommen. Damit können sie datensicher alle Unterlagen abrufen, auch die nicht-öffentlichen Vorlagen, die man im „normalen“ elektronischen Informationssystem nicht findet. Der Versuch läuft bis zum Ende dieser Stadtratsperiode im Frühjahr. Wie es danach weitergeht, muss noch entschieden werden. „Unser Ziel wäre, mindestens 80 Prozent der Stadträte auf die digitale Schiene zu bringen“, sagt Maurmeir.

