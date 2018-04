Millionen-Debakel: Jetzt geht es um personelle Konsequenzen

Muss man sich nicht fragen, welche Termine nicht nur "im Kopf" sondern auch in elektronischen Medien zur Verfügung stehen?

Oder ist es den "Herren" und "Damen" in den Behörden zu Kopf gestiegen dass SIE sich auch um Ihre Termine zu kümmern haben?

Es steht ausser Frage dass dem Sachbearbeiter die Angelegenheit wohl so was von egal war, dass er sich nach dem Absturz seines Computers "nicht mehr in der Lage fühlte diesen neu zu starten". Sämtliche Stadträte müssen damit zur Verantwortung gezogen werden und auch für den für die Stadt entstandenen Schaden haften. Ansonsten benötigt keine Stadt einen Rat, der zwar bestimmen will aber ausser "gross daherkommen" keinen Sinn macht.



