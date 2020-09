vor 6 Min.

Millionen-Projekte: Das sind die Großbaustellen an Augsburgs Schulen

Das war einmal der Pausenhof der Löweneck-Schule in Oberhausen: Das 116 Jahre alte Gebäude wird in den nächsten Jahren für rund 16 Millionen Euro generalsaniert.

Plus In Augsburgs Stadtteilen wird an mehreren Schulen gebaut. Das verschlingt viele Millionen Euro. Nun soll der Etat für den Bauunterhalt aufgestockt werden.

Von Andrea Baumann

Im Februar feierte die Stadt den Beginn der Generalsanierung der Löweneck-Schule in Oberhausen mit einem Festakt inklusive Schülerdarbietungen und Büfett. Kurz darauf kam der Lockdown, und die Handwerker hatten die Bildungsstätte nahezu für sich. Weil sie bei lärmintensiven Arbeiten keine Rücksicht auf den Unterrichtsbetrieb nehmen mussten, kamen sie gut voran. Mittlerweile ist die Zeitreserve aufgebraucht. Wie Ulrich Vlcek von der baubetreuenden Wohnbaugruppe Augsburg bei einem Ortstermin sagte, ist der „116 Jahre alte Patient kränker als gedacht“. Man habe viel stabilisieren und aufbauen müssen. Die Folge sind Mehrkosten, die nun durch Einsparungen (etwa beim Bodenbelag) kompensiert werden sollen.

Sanierung der Löweneck-Schule dauert mindestens bis 2024

Mit rund 16 Millionen Euro Gesamtkosten zählt die Generalsanierung der Löweneck-Schule nicht nur zu einem teuren, sondern auch zu einem sehr langwierigen Projekt. Voraussichtlich in vier Jahren sollen die Arbeiten, die traktweise bei laufendem Betrieb stattfinden, abgeschlossen sein. Die Sanierung ist Teil des Programms „300 Millionen Euro für unsere Schulen“ in Zusammenarbeit mit dem Freistaat, der für die Instandsetzung der Grund- und Mittelschule in Oberhausen acht Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt hat.

Die Löweneck-Schule ist ein Beispiel für eine Reihe von laufenden beziehungsweise geplanten Projekten. „Wir müssen nicht nur 300 Millionen, sondern eine Milliarde Euro in Baumaßnahmen stecken“, sagte Bildungsreferentin Martina Wild. Und das in Zeiten, in denen Corona den finanziellen Druck erhöhe. So rechnet die Stadt allein bei der (noch bevorstehenden) Generalsanierung des Schulkomplexes am Alten Postweg (FOS/BOS und Reischlesche Wirtschaftsschule) mit Kosten von rund 88 Millionen Euro. Seit zweieinhalb Jahren ist das Rudolf-Diesel-Gymnasium in Hochzoll eine Großbaustelle, die rund 43,7 Millionen Euro verschlingt und neben der Generalsanierung einen Erweiterungsbau beinhaltet. Dieser Trakt soll im September 2021 bezugsfertig sein. Die Modernisierungsmaßnahmen im Bestand gehen dann noch weiter.

Im Nachbarstadtteil Lechhausen steht die Ertüchtigung der Luitpold-Grundschule (Kosten von rund vier Millionen Euro) vor dem Abschluss. Bei der bevorstehenden Sanierung der Lechhauser Schiller-Grund- und Mittelschule, die auch den Bau einer Mensa und weiterer Klassenzimmer beinhaltet, zeichnet sich ein finanzieller Mehrbedarf ab – kalkuliert wurde bislang mit rund neun Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt. Der Bildungsausschuss befasst sich Ende September mit Lösungsmöglichkeiten. Werden diese akzeptiert, kann der Baustart erfolgen.

Haunstetten soll eine neue Grundschule bekommen

Noch keine konkreten Termine gibt es für zwei reine Neubauprojekte, auf die Referentin Wild hinweist. Zum einen ist das in Haunstetten der Fall, wo sich die Stadt gegen eine Sanierung der Johann-Strauß-Grundschule und für einen Ersatzbau entschieden hat. Die Planungen für das rund 30 Millionen-Euro-Vorhaben laufen. Auch der Bau einer Realschule im Augsburger Osten wird noch geprüft.

Mit einem undichten Dach fing alles an. Dann wurde vor zwei Jahren die Turnhalle der Blériot-Grundschule im Univiertel gesperrt. Nach der Sanierung kann dort jetzt wieder Sportunterricht stattfinden. Bild: Annette Zoepf

Vergleichsweise bescheiden muten die 680.000 Euro an, mit denen die Turnhalle der Blériot-Grundschule im Univiertel instand gesetzt wird. Wegen eines Wasserschadens war in der Halle zwei Jahre kein Sportunterricht möglich. Die Schüler turnten im Freien oder wichen in die Halle des TSV Haunstetten aus. Jetzt sind Fenster, Dach und Fassade saniert, sodass sich die Blériot-Schüler demnächst wieder vor Ort fit halten können.

Aktuell stehen für die insgesamt 120 Gebäude an 70 Schulen jährlich rund 2,5 Millionen Euro für den Bauunterhalt zur Verfügung. Hinzu kommen – wie jetzt im Univiertel – zusätzliche Gelder aus einem sogenannten Fitnessprogramm. „Unser Ziel ist es, den Bauunterhalt aufzustocken“, sagt Martina Wild.

Neuer Verkehrsübungsplatz für Augsburger Schüler

Mit Fitness im weiteren Sinn hat ein Bauprojekt zu tun, das in der Nähe des Rosenaustadions auf dem ehemaligen Parkplatz 4 entsteht. Dort begann im Frühjahr der Bau des dritten Verkehrsübungsplatzes. Hier lernen Grundschüler das richtige Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere als Radfahrer. In Augsburg gibt es bereits zwei Anlagen in der Nähe des Eisstadions und in Haunstetten. Doch die bisherigen Kapazitäten reichten angesichts der steigenden Schülerzahlen nicht aus, sagt Wild.

Der neue Verkehrsübungsplatz beim Rosenaustadion soll im nächsten Frühjahr in Betrieb gehen. In dem Holzgebäude gibt es Schulungsräume und Büros für die Verkehrswacht. Bild: Annette Zoepf

Neben dem Platz, der verschiedene Verkehrsszenarien bietet, gehört ein eingeschossiger Holzbau zur Anlage. Hier finden Schulungen statt, zudem hat die Augsburger Verkehrswacht in dem Neubau ihre Büros. Von ihr und dem Verkehrsministerium erhält die Stadt Zuschüsse für den knapp 1,8 Millionen Euro teuren Übungsplatz. Er geht voraussichtlich im kommenden Frühjahr in Betrieb.

