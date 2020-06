18:31 Uhr

Millionenprojekt: Die Werner-Egk-Schule in Oberhausen wird saniert

Plus Bald soll die 7,6 Millionen Euro teure Sanierung der Werner-Egk-Schule im Herzen Oberhausens beginnen. Vorgesehen sind mehrere Bauabschnitte.

Von Andrea Baumann

In die Öffentlichkeit rückte die Werner-Egk-Schule in Oberhausen zuletzt vor allem wegen ihres Namensgebers und dessen Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus. Lange sah es nach einer Umbenennung aus, bevor der Stadtrat vor einem Jahr mehrheitlich beschloss, alles beim Alten zu belassen.

Dabei tut sich an der Schule viel in pädagogischer Hinsicht – und auch in baulicher: 2016 hat sie nach jahrzehntelanger Wanderschaft in die nahe gelegene Kapellenschule eine eigene Turnhalle bekommen, in diesem Schuljahr ging die neue Mensa in Betrieb. Jetzt steht mit der Generalsanierung der teilweise mehr als 125 Jahre alten Bildungsstätte die größte Investition an.

Die Werner-Egk-Schule wird bei laufendem Betrieb saniert

Der Bauausschuss des Stadtrats billigte die Ausführungsplanung und machte damit den Weg frei für das 7,6-Millionen Euro teure Vorhaben, für das es Zuschüsse vom Freistaat gibt. Vorgesehen sind mehrere Bauabschnitte, die sich bei laufendem Betrieb über mehrere Jahre erstrecken sollen.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll der erste Teil beginnen: Er sieht am linken Finger des 26 Jahre alten Erweiterungstrakts einen weiteren Anbau vor. Dieser soll Platz für zwei neue Klassenzimmer und einen EDV-Raum bieten. Dass dies gleich zu Beginn die Erweiterung erfolgt, hat seinen Grund. Dadurch verfügt die Schule über mehr Räume, wenn in den weiteren Bauabschnitten einzelne Trakte für den Unterrichtsbetrieb wegfallen. Etwa, wenn 2021 mit der Generalsanierung des Altbaus – auch in brandschutztechnischer Hinsicht – begonnen wird. Zum Abschluss wird der fingerförmig angeordnete Erweiterungstrakt ertüchtigt. Ein Aufzug, der einen Großteil der Grundschule barrierefrei erschließt, ist ebenfalls vorgesehen.

In Oberhausen gibt es eine weitere Schul-Baustelle

Auch an anderer Stelle in Oberhausen gibt es eine schulische Großbaustelle: Anfang 2020 begann die Generalsanierung der Löweneck-Grund- und Mittelschule. Die Arbeiten sollen nach jetzigem Stand 16 Millionen Euro kosten und sich bis Herbst 2024 hinziehen.

