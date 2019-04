15:16 Uhr

Mimi und Josi geben Dankeschön-Konzert auf dem Rathausplatz

Mimi und Josefin haben den Wettbewerb "The Voice Kids" gewonnen. Am Freitag treten die beiden Schwestern mit der Gruppe The BossHoss in Augsburg auf.

Von Michael Hörmann

Das ist ein Hammer: Am Freitag gibt es auf dem Augsburger Rathausplatz ein Dankeschön-Konzert. Es treten die beiden erfolgreichen Augsburger Schwestern auf, die den Wettbewerb „The Voice Kids“ am Ostersonntag gewonnen haben. Mit dabei ist die Band „The BossHoss“. Das Konzert beginnt um 14 Uhr auf dem Rathausplatz, es soll wohl eine halbe Stunde dauern. Der Eintritt ist frei.

Es war eine Überraschung, als Oberbürgermeister Kurt Gribl am Dienstag zu Beginn der Stadtratssitzung diese Nachricht verkündete. Der Stadtrat musste dem Konzert zustimmen, da es sich um eine Sondernutzung des Platzes handelt. Es waren alle Stadträte dafür. „Wir wären dumm, wenn wir das nicht unterstützen würden“, sagte CSU-Stadtrat Peter Schwab.

Mimi und Josi: OB Gribl berichtet über Gespräch mit der Familie

Gribl berichtete kurz über ein Gespräch, das er am Montag in seinem Büro mit den Schwestern und deren Eltern führte. „Eine reizende Familie“, ließ der Rathauschef wissen. Der Erfolg von Mimi, 15, und Josefin, 13, sei auch ein Erfolg für Augsburg, meinte Gribl. Umso mehr freue es ihn, dass die Agentur nun das Dankeschön-Konzert in der Heimatstadt der Siegerinnen plane.

„The Voice Kids“-Siegerinnen Mimi und Josi aus Augsburg haben im Tonstudio einen ersten Song mit The BossHoss aufgenommen.

