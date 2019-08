16:54 Uhr

Mimi und Josy spielen Konzert mit Michael Patrick Kelly in München

Mimi (rechts) und Josy treten am 15. September zusammen mit Michael Patrick Kelly am Königsplatz in München auf.

Im Sommer war es etwas ruhiger um die beiden singenden Schwestern Mimi und Josy aus Augsburg - jetzt steht der nächste große Auftritt an. Wo es Karten gibt.

Augsburg ist seit diesem Jahr um zwei Berühmtheiten reicher: Die Schwestern Mimi und Josy gewannen die Castingshow "The Voice Kids" und traten danach unter anderem mit "The Boss Hoss" auf dem Augsburger Rathausplatz auf. Nun steht das nächste große Konzert für die Sängerinnen an, wie sie ihren Fans auf Instagram verrieten: Mimi und Josy sind am 15. September als Vorband von Michael Patrick Kelly auf dem Königsplatz in München zu hören.

Mimi und Josy spielen am 15. September mit Michael Patrick Kelly in München

Ebenfalls mit dabei sind Johannes Oerding, Ilse DeLange und Milow. Mimi (15) und Josy (14) werden unter anderem drei ihrer eigenen Songs spielen, schreiben sie auf Instagram. Das Konzert in München ist Teil der "iD Live"-Tour von Michael Patrick Kelly.

Noch gibt es Karten - einige Kategorien sind bei Münchenticket und Eventim allerdings bereits ausverkauft. Die noch verfügbaren Karten kosten zwischen 41 und 80 Euro. Kinder unter sechs Jahren dürfen die Veranstaltung wegen des Jugendschutzgesetzes allerdings nicht besuchen - Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren ausschließlich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Das teilt Münchenticket auf seiner Internetseite mit.

In Augsburg traten die Schwestern zuletzt bei einem Schulwerkskonzert Anfang Juni auf - danach wurde es etwas ruhiger um die Sängerinnen. Der Grund: Für die ältere von beiden, Mimi, standen die Abschlussprüfungen der Realschule an. Aktuell genießen die Schwestern ihre Sommerferien im Familienurlaub in Schweden - der alten Heimat ihrer Mutter. (ida)

Vor einigen Wochen haben wir Mimi und Josy zu Hause besucht und mit ihnen eine Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" aufgenommen. Jetzt reinhören - es gibt auch ein Ständchen der beiden.