Miss 50 Plus: Kandidatinnen aus der Region scheitern im Finale

Die Wahl fiel am Wochenende auf eine Teilnehmerin aus Niedersachsen. Die "Konkurrenz" aus Neusäß und Augsburg sieht’s gelassen.

Von Elena Winterhalter

Es ist leider nichts geworden aus dem Miss-Titel: Am Freitagabend fand in Harsewinkel bei Gütersloh die achte Miss-Germany-Wahl 50 plus statt. Alexandra Sonnauer aus Neusäß und Eva Reindl aus Augsburg waren beim Finale dabei. Gewonnen hat allerdings eine andere: Tatjana Jünger aus Niedersachsen wurde von der zehnköpfigen Jury zur schönsten Frau Deutschlands im Alter von über 50 Jahren gewählt.

Miss 50 Plus: Alexandra Sonnauer hätte die Krone gerne nach Augsburg geholt

Die Enttäuschung hält sich bei Alexandra Sonnauer allerdings in Grenzen: „Klar hätte ich die Krone gerne nach Augsburg geholt“, sagt die 50-Jährige. „Aber es waren so viele schöne Frauen da. Und alleine im Finale dabei zu sein, war für mich ein Gewinn.“

Bereits am Donnerstag trafen sich die 20 Finalistinnen in einem Hotel in Harsewinkel. Nach Empfang und Vorstellungsrunde ging es zur Anprobe. „Wir wurden vom Modehersteller Riani ausgestattet und mussten die Kleider in zwei Runden auf dem Laufsteg präsentieren“, sagt Sonnauer. Eine Herausforderung, besonders wenn man die Kleider, die man trägt, zugeteilt bekommt.

Dazu studierten die Finalistinnen eine gemeinsame Choreografie ein. „Da kam ein bisschen Schullandheimstimmung auf“, sagt Sonnauer. „Wir hatten sehr viel Spaß, aber es war auch ein bisschen chaotisch, bis alle wussten, wo sie hinlaufen sollen.“

Alexandra Sonnauer Bild: Silvio Wyszengrad

Alexandra Sonnauer

Kontakte geknüpft bei Misswahl

Nach kurzer Beratung entschied sich die Jury, in der unter anderem Tänzerin Ekaterina Leonova, Schauspielerin Christine Mayn und Politiker Wolfgang Bosbach saßen, für fünf Frauen, die sie nochmals auf der Bühne sehen wollten. Drei wurden kurz darauf gekürt. „Ich gönne es wirklich allen Gewinnerinnen von Herzen“, sagt Sonnauer. „Wir waren tolle Finalistinnen und haben schon eine Whats-App-Gruppe gegründet und wollen uns nächstes Jahr wieder treffen. Es sind also schöne Kontakte entstanden.“

Eva Reindl aus Augsburg flog direkt nach dem Finale in Urlaub. Ihr Mann hatte, so erzählte sie noch vor dem Wettbewerb, vor zwei Jahren von der Aktion „Miss 50 plus“ gelesen und seiner Frau zur Teilnahme geraten. Auch Reindl war von Anfang an der Ansicht, dass das Mitmachen eine interessante Erfahrung ist – egal, ob man am Ende siegt oder nicht.

